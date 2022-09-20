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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الجريش في قدر الضغط وما هي فوائد الجريش؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة الجريش في قدر الضغط، من أشهر طرق طهي الجريش، المعروف في دول الخليج العربي، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، والجريش عبارة عن منتج من الحبوب، أو يعرف باسم الحنطة المجروشة أو المطحونة، حيث يتم طحن القمح بطريقة خشنة، وجعله غير ناعمًا أي ليس مطحونًا كليًا. ولكن لماذا سمي الجريش بهذا الاسم؟ والإجابة أن اسم الجريش يأتي من كلمة جرش، أي الحَب الصحيح الذي يتم طحنه، ولكن مع تركه خشنًا دون الطحن ناعمًا، وذلك بالطرق عليه، بأداة تسمى الجاروشة أو المجرشة، وتوجد أكثر من طريقة لعمل الجريش منها على سبيل المثال؛ طريقة الجريش بقدر الضغط بدون دجاج، أو طريقة الجريش بالدجاج في قدر الضغط، أو حتى طريقة الجريش باللحم في قدر الضغط، كما يمكنك تجربة طريقة الجريش باللبن.
ما هي فوائد الجريش؟
تحتوي الأكلات الخليجية على العديد من الفوائد، وللجريش عدة طرق لتحضيره مثل؛ طريقة عمل الجريش الاحمر، وطريقة عمل الجريش الكويتي، وأيضًا طريقة عمل الجريش القصيمي. وهو مثل العديد من الأكلات الخليجية الأخرى. يحتوي على الكثير من الفوائد مثل:
- يعد الجريش مصدرًا مهمًا للألياف.
- كما يتكون من الكثير من الفيتامينات والمعادن.
- ويعمل الجريش على تدفئة الجسم وتنظيم درجة حرارته.
- ومن أبرز فوائد الجرش أنه يطرد السموم من الجسد.
ما الفرق بين الجريش والبرغل؟
- أولًا البرغل داكن اللون. في حين أن الجريش له لون فاتح قليلا.
- ثانيًا الجريش ناعم قليلا عن البرغل. وذلك لأنه لم يتعرض إلى السلق مسبقًا.
ما هي مكونات الجريش بالدجاج؟
- صدران من الدجاج منزوعا العظم والجلد.
- كوب واحد من الجريش الخشن.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- 3 حبات بصل.
- كوبان من الحليب السائل.
- مكعب مرق ماجي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عود قرفة واحدة.
- حبة فلفل حار.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
كيف عمل الجريش السعودي؟
- اغسلي الجريش أولا ثم انقعيه في ماء ساخن.
- بعدها اسلقي صدور الدجاج، مع الفلفل الحار والقرفة والهيل والملح. واحرصي على سلقهم لمدة ثلث الساعة.
- وأثناء سلق الدجاج، قطعي البصل إلى شرائح وانقعيها في خل.
- وعقب أن ينضج الدجاج، ارفعيه عن المرق، وقومي بتفتيته إلى قطع صغيرة.
- ثم قومي بتصفية المرق واتركيها جانبًا لطهي الجريش بها.
- بعد ذلك قطعي البصل إلى قطع صغيرة للغاية. ثم ضعيه في قدر الضغط على نار متوسطة.
- بعدها أضيفي السمن وامزجيه مع البصل. ثم ضعي مرق الدجاج وبعده ضعي الجريش.
- ثم اسكبي المرق فوق المكونات السابقة، بحيث يرتفع مقدار المرق فوق الجريش حتى ينضج جيدًا.
- واتركيه ربع الساعة حتى ينضج. ثم ضعي الدجاج المفتت فوقه مع الفلفل الأسود والملح والحليب وحركيهم.
- وعقب أن يبدأ القدر في إصدار صوت الصفير، قومي بخفض النار أسفل الجريش باللبن وارتكيه ربع ساعة أخرى.
- وبعدها حركي المكونات في قدر الضغط، ويمكنك إضافة الحليب إذا احتجت.
- وأثناء تسوية الجريش، شوحي البصل المنقوع بالخل في مقلاة مع ملعقة من السمن.
- وفي النهاية قومي بوضع جريش الدجاج في صحون التقديم، وانثري فوقه البصل المشوح.
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