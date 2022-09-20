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عمر شويل - جدة البسبوسة من أشهر الأطباق الشرقية في البلاد لأنها تتميز بنكهة فريدة ولذيذة ينال إعجاب كل من يجربها، من ألذ وأشهى أشكال البسبوسة التي يتم تصنيعها، ويحبها الصغار والكبار على حد سواء، ويحبها الجميع أيضًا ومع ذلك، تجد العديد من النساء في المطبخ صعوبة في تحضير البسبوسة في المنزل ويجب شرائها من الخارج وهو أمر مكلف للغاية، سنشرح كيفية تحضير البسبوسة بسهولة وبساطة في المنزل في السطور التالية.

أسرار طريقة عمل البسبوسة الطرية المرملة الذهبية مثل الجاهزة

يجب اتباع الخطوات التالية إلى جانب إعداد هذه المكونات من أجل إعداد البسبوسة بشكل صحيح في المنزل

المكونات

2 كوب من الدقيق السميد الخشن

كوب واحد من الجوز الهند الناعم

ربع كوب من الحليب

2 ملعقة من الطحينة

ملعقة من البيكنج بودر

ربع كوب من الزبدة

كوب من الزبادى

شربات ساخن

مكونات شربات البسبوسة

كوب وربع من الماء

كوب وربع من السكر

نصف ليمونة

طريقة تحضير البسبوسة

يجب أولاً إشعال الفرن وتسخينه مسبقًا إلى 180 درجة مئوية بعد ذلك، نحضر صينية وندهن بالطحينة.

ضعي الجوز الهند والسميد والسكر والملح في وعاء وقلبي حتى يتجانس، يُضاف الزبادي والحليب ويُقلب جيدًا لخلط المكونات حتى تتوزع بالتساوي.

نضع المزيج على الطبق ونقلبه جيداً ونخبز البسبوسة لمدة ساعة إلا ربع على الأقل أو حتى تنضج تماماً.

بمجرد إخراج الصينية من الفرن، اسكب الشراب الساخن فوقه، يمكنك بعد ذلك تزيينها برش جوز الهند على الوجه.

إذا أردت عمل البسبوسة بالقشطة فاتبع نفس الإجراء، لكن بدلاً من وضع الخليط بالكامل فيالصينية قسّمها إلى نصفين وافردها بالتساوي

داخل الصينية بعد ذلك، ضعي طبقة من الكريم في الأعلى أخيرًا وزعي الكمية المتبقية من الخليط فوق الكريمة وقطعها إلى الأشكال المرغوبة قبل خبزها في الفرن حتى يتم تسخينها تمامًا.

طريقة تحضير الشربات

ضعي السكر والماء في القدر المناسب وسخنيها حتى تصل لدرجة الغليان. ثم قم بعصر النصف الآخر من الليمون فوق الشراب واتركه يغلي مرة أخرى لفترة من الوقت. بمجرد خروج صينية البسبوسة من الفرن نضع الشرابات الساخن في الأعلى.

المعادلة الكامنة وراء نجاح البسبوسة

من أجل تحقيق بسبوسة مميزة تعمل العوامل التالية معًا: