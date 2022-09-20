نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر للأطفال بمكونات ومذاق مميز وأشكال جذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ، دائمًا ما تبحث كافة الأمهات عن الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكنها أن تقدمها لأبنائها في كل وقت دون الخوف من المواد الحافظة التي تتواجد في المواد التي يتم شراؤها من الخارج، ولذلك تلجأ الأمهات إلى معرفة الطرق الصحيحة لإعداد البسكوتات والشوكولاتات المتنوعة في المنزل، ويعد بسكويت الزبدة من بين أهم تلك الحلويات، لأنه سهل في التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من المواد، ويمكن التفنن في تحضيره وإعداده بطرق متنوعة، بل وأيضًا يمكن تشكيله بالعديد من الأشكال سواء القطاعات اليدوية أو غيرها لجذب الأطفال.

طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر

يعتبر بسكويت الزبدة من المخبوزات التي اشتهرت في البداية في الغرب، ولكنها أصبحت منتشرة في كافة الدول وخاصة مصر، حيث يتم تحضيره بصورة أساسية من الدقيق، سواء الدقيق البني أو الأبيض أو دقيق الشوفان، مضافًا إليه بعض من المكونات الأخرى، ليصبح بسكويت حلو أو مالح.

ويمكن تحضير بسكويت الزبدة الفاخر عن طريق إحضار المكونات التالية:

3 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع معلقة من الملح.

نصف معلقة من البيكنج بودر.

2 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 معلقة فانيليا سائلة.

1 كوب زبدة لينة.

1.25 كوب سكر بودرة.

نصف كوب سكر خشن.

نصف كوب زبيب.

خطوات تحضير البسكويت

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل وضع البسكويت به، ويفضل أن يوضع البسكويت على الرف الأوسط.

تحضير الصواني المخصصة للبسكويت أو صواني البيتزا ذات الحواف القصيرة.

لتحضير البسكويت يوضع الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر في وعاء عميق وتقلب كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض.

في الخلاط الكهربائي توضع الزبدة والسكر، ويقلب الجميع جيدًا وبعدها يشغل الخلاط على سرعة متوسطة والاستمرار في الخفق.

تضاف البيض تدريجيًا إلى الخليط مع الخفق جيدًا حتى تختفي البيضة الأولى وبعدها تضاف الثانية، وتضاف الفانيليا.

بعد ضرب المواد السائلة جميعها يضاف خليط الدقيق والنشا، ويشغل الخلاط على سرعة بطيئة، إلى أن تتكون عجينة البسكويت والتي تكون ناعمة وطرية.

يشكل البسكويت على حسب الرغبة بعد أن يكور إلى كور صغيرة لسهولة تشكيله، ويمكن الضغط عليه لتصبح على هيئة دائرة صغيرة ويوضع فوقها قطعة من الزبيب أو أي مكسرات مفضلة.

يوضع البسكويت في الصينية ويوضع أسفله ورقة من الزبدة، بعد الانتهاء من تشكيله، ويرش بالقليل من السكر الخشن.

يخبز البسكويت لمدة 10 دقائق في الفرن حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

يخرج بسكويت الزبدة من الفرن ويترك ليبرد وبعدها ينقل إلى علبة زجاجية بعد أن يبرد نهائيًا ويحفظ في مكان دافئ لاستخدامه وقت الحاجة.

يقدم بسكويت الزبدة مع أي من المشروبات الساخنة أو الباردة ويمكن وضعه على أوراق ملونة لتقديمه في الحفلات لجذب الأطفال.

يعرف بسكويت الزبدة بأنه أحد أهم أنواع البسكويت الأكثر تفضيلا لدى الكبار والصغار، حيث أنه يحضر بمكونات بسيطة، ليساعد ربات البيوت في تحضيره بكل بساطة في أي وقت، وليس هذا فقط بل يمكن حفظه في البرطمانات الزجاجية المحكمة الغلق لفترات طويلة، ويمكن التفنن في تشكيل البسكويت باستخدام القطاعات المخصصة للأطفال على أشكال حيوانات وطيور، وأيضا عن طريق الحلقات الدائرية وغيرها.

مع اقتراب المدارس تبحث ربات البيوت دائما عن الطرق الصحية التي يمكن من خلالها تحضير البسكوبت اللذيذ من أجل وضعه في اللانش بوكس أو تقديمه للاطفال كوجبة إفطار قبل الذهاب إلى المدارس، ويعتبر بسكويت الزبدة من ضمن أنواع البسكويت البسيطة، لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات في إعداده ويمكن حفظه لفترات في برطمانات محكمة الغلق.