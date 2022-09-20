نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباتون ساليه بطعم الكمون لعشاق التسالي و القراقيش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباتون ساليه بطعم الكمون يعد من الكلمات الفرنسية بمعنى عصا أو أصابع العجين وبعد مرور أعوام طويلة تطورت هذه الوصفة حتى تناسب الأفراد الذين يتبعون حمية غذائية يقبل الكثير على تناول الباتون ساليه لأنه من الأكلات الشهية الخفيفة يتميز بنكهه الكمون التي تجعل لها مذاق ورائحه رائعه بالإضافة إلى أن مكونات هذه الوصفة بسيطة ومتوفرة في كل منزل يمكن تحضيره في المنزل يدويا مع إضافة بعض النكهات المختلفة و المفضلة عبر هذا المقال سوف نوضح لكم مكونات وطريقة أعداد الباتون ساليه الكمون.

مكونات الباتون ساليه والكمون

ثلاثة أكوام دقيق.

كوب إلا ربع زبده.

كوب إلا ربع ماء.

اثنين ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة حجم كبير.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف كوب من بذور الكمون الصحيحة.

طريقة تحضير الباتون ساليه بالكمون والجبنه

نجهز وعاء ونضيف فيه الماء مع الزبدة ونقلب حتى تذوب الزبدة تماما ثم يوضع الوعاء على النار. نحضر وعاء اخر ثم نضع فيه الخميرة والدقيق ونخلط المكونات ببعضها حتى تمتزج جيدا. يضاف خليط الماء والزبدة إلى خليط الدقيق ونقلب جيدا. من الممكن استخدام العجان الكهربائي في هذه الخطوة ونقلب المكونات مع بعضها على السرعة المتوسطة حتى يمكن الحصول على عجينة متماسكة. ثم نقوم بعجن المكونات باليدين لمده خمس دقائق اخرى تقريبا حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية ملساء. نقوم بلف العجينة على شكل كرة ويدهن قاع الوعاء بقليل من الزيت النباتي وأيضا سطح العجينة. وبعد نغطى العجينة بغطاء محكم وتضعها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمهم. نقوم بتحضير الفرن وتهيئته من حيث درجة الحرارة 280 درجة مئوية ويثبت الرف الشبكة في منتصف الفرن. نحضر وعاء العجين ونقطع منه على شكل كرات بحجم حبات الجوز. تفرد قطعة العجين على سطح صلب بحيث يصبح شكلها مثل الحبل. في بولة صغيرة نخلط البيضة مع الحليب البودر جيدا ثم نقوم بدهن العجين بواسطة فرشاه. نمسك وحدات الباتون ساليه المدهونة بالبيض والحليب وتغمس في بذور الكمون برفق شديد ثم ترتب في صينية الخبز. نقوم بتكرار هذه الخطوة مع باقي كمية العجين مع الحرص على ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة من عجين الباتون ساليه حتى لا تلتصق ببعضها عند الاختمار.

ثم يسحب الباتون ساليه من الفرن ويترك جانبا حتى يبرد ويقدم.