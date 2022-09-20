نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة للتخلص من شعر الوجه بعلاجات طبيعية 100٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوظيفة الرئيسية للشعر هي حماية الجلد من الاعتداءات الخارجية، ومع ذلك هناك أوقات ينمو فيها الشعر بشكل مفرط على أجزاء معينة من الجسم أو على الوجه، وهذا ما يسمى الشعرانية وهي حالة تتميز بظهور شعر كثيف وخشن في مناطق الوجه. ولكن سواء كان لديك الكثير من الشعر أو القليل منه على خديك أو أردافك أو ذقنك، يمكنك التخلص منه باختيار العلاجات الطبيعية الجيدة.

لا تستطيع معظم النساء تحمل مظهر شعر الجسم والوجه، للحفاظ على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب، يخططون لإزالة شعر مناطق معينة بانتظام البكيني الكامل البكيني البرازيلي أو البكيني ذو القص العالي، إزالة الشعر بالشمع من الساقين، الإبطين أو الحاجبين والأرداف بمجرد نمو الشعر مرة أخرى، يندفع بعض الناس لإزالة شعرهم بالشمع.، وهناك عدة طرق لإزالة الشعر يمكن أن تزيل الشعر غير المرغوب فيه يتم العثور على الأخير بشكل عام مع الغزل أو الشمع أو إزالة الشعر بآلة إزالة الشعر الكهربائية أو إزالة الشعر بالليزر بشكل دائم، بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في إزالة الشعر بالشمع دون مهاجمة بشرتهن، إليك بعض العلاجات الطبيعية التي يجب معرفتها.

نصائح لإزالة شعر الوجه

عند النساء يمكن أن يكون الشعر على الشفة العليا أو حول الحاجبين أو على الذقن صعب المراس. للتخلص من الشعر دون الذهاب إلى خبيرة التجميل إليكِ بعض العلاجات المنزلية:

الكركم والحمص لازالة شعر الوجه

1 ملعقة صغيرة كركم

2 ملاعق كبيرة دقيق الحمص

القليل من الحليب

في وعاء أضيفي دقيق الحمص والكركم واخلطي كل شيء معًا، اخلطي الحليب لتشكيل عجينة، ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة بعد ذلك، استخدم قطعة قطن منقوعة في ماء فاتر لإزالة المنتج واشطفها بالماء الفاتر، قم بتطبيق هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر لمعرفة تساقط الشعر التدريجي.

صودا الخبز لإزالة شعر الوجه

لهذه الوصفة ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

200 مل ماء

اغلي الماء ثم أضيفي صودا الخبز، انتظري حتى يبرد المزيج واستخدمي كرة قطنية، ضعي المنتج على وجهك، اترك العمل طوال الليل في اليوم التالي، اشطفي وجهك بالماء الفاتر واتركي وجهك حتي يجف.