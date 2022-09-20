نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وزيت جوز الهند: معجزة لشد الوجه وإزالة الهالات السوداء من أول استخدام وتحدي ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وزيت جوز الهند , حيث يعتبر هذا الماسك من الماسكات الطبيعية التي تبحث عنها المرأة والراجل لأنه يعمل على القضاء على التجاعيد بشكل ملحوظ ويخلصك من الهالات السوداء حول العين ويعالج الحبوب والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة ويعد مقشر هائل للبشرة ويعطي الوجه نعومة فائقة ونضارة ولمعه طبيعية وخرافية. ومع السهر والعصبية وضغوط الحياة كل هذا يؤدي إلى هالات سوداء تحت العين لا تقلقي بعد اليوم لأن الماسك رائع جدا في القضاء على الهالات السوداء تحت العينين ويعطيك بشرة مشرقة ومشدودة ويعتبر هذا الماسك هائل في شد البشرة وتفتيحها بشكل رائع يزيل بقايا الجلد الميتة ويمنحه مظهر رائع وحيوي وصحي ومن خلال هذا المقال الرائع من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وزيت جوز الهند لبشرة خالية من الهالات السوداء بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا وزيت جوز الهند للحصول علي أفضل نتائج من التفتيح الفوري للبشرة

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

١ملعقة كبيرة من الدقيق.

١ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

٢ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ويحرك جيداً حتى يذوب الزيت. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ونقلب ثم نضيف ملعقة أخري من الزبادي ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات جيداً. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة جدا وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.

ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة ويوزع بحركات دائرية خفيفة حتي يتم توزيعه علي الوجه والرقبة جيدا.

ثم نترك الماسك لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بتحضير مقشر طبيعي وهو ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب جيداً.

ثم نقوم بوضع المقشر علي الماسك بعد التأكد من جفاف الماسك ونبدأ بفرك الماسك جيداً حتى نتخلص من الماسك نهائياً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات.

ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على البشرة لمدة دقيقة واحدة.

ثم نقوم بترطيب البشرة جيداً بزيت الورد .

فوائد ماسك النشا وزيت جوز الهند لبشرة خالية من جميع العيوب

أليكم الأن فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع والمميز وهي كالتالي:-