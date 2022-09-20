طريقة عمل الطحينة الخام مثل المصانع بمكونات سهلة ومتوفرة في مطبخك

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عمر شويل - جدة الطحينة تدخل فى العديد من السلطات لتكسبها الطعم والمذاق الخاص، فتعد من المكونات الرئيسية لسلطة البابا غنوج والعسل وسلطة الرنجة لتضيف لهما الطعم الحلو والمميز، ويمكن عمل الطحينة فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على طحينة خام متماسكة ولينة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل الطحينة الخام بطريقة تسهل عليكى إعدادها. طريقة عمل الطحينة الخام مثل الجاهزة إعداد وصفة الطحينة الخام: المقادير 250 جرام من الدقيق الأبيض.

250 جرام من السمسم.

50 جرام من زيت الزيتون. تحضير الطحينة الخام: نحضر مقلاة ونضع بها السمسم و نقوم بتحميص السمسم حتى يصبح لونه ذهبى. نقوم بوضع الدقيق وزيت الزيتون فى الخلاط الكهربائي، ثم نضع السمسم المحمص ونخلط جميع المكونات حتى نحصل على قوام الطحينة. نضيف زيت الزيتون فى حالة إذا كان القوام غليظ. نضع الطحينة الخام فى برطمان زجاج و نضعه فى الثلاجة. هذه الوصفة سهلة وبسيطة للحصول على الطحينة الخام دون أن تلجأ شرائها من المحلات. طريقة عمل سلطة الطحينة المكونات: ربع كوب طحينة.

فلفل أسود.

ملح.

بابريكا.

معلقة كبيرة من الخل.

شطة حسب الرغبة. طريقة عمل سلطة الطحينة: سلطة الطحينة من المقبلات الشهيرة التى تقدم مع السمك والمشويات والعسل الأسود ليضيف إليها الطعم الحلو والمذاق اللذيذ. تحضير وصفة سلطة الطحينة الخام : نحضر بولة صغيرة ونضع الملح والفلفل الأسود والخل والبابريكا والشطة ونضع الطحينة الخام على الخليط ونقلب ونضع قليل من الماء الدافئ حتى الحصول على قوام ناعم.

نضع سلطة الطحينة فى وعاء كبير ومقطع شرائح الخيار ويقدم.

هذه الوصفة سهله للحصول على سلطة الطحينة مثل المحلات. وصفة اخرى سلطة الطحينة المكونات: معلقة كبيرة من الخل.

عيش ابيض.

معلقة صغيرة فلفل اسود.

كمون.

ملح. تحضير وصفة سلطة الطحينة: نقوم بنقع العيش الابيض فى ماء دافىء لمدة ساعة. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله العيش المنقوع والطحين والفلفل الأسود والملح والكمون ونخلط الخليط جيداً. نسكب الخليط فى وعاء ويقدم . هذه الوصفة متوفرة وغير مكلفة على الاطلاق، وسوف تحصلين على سلطة طحينة لذيذة ويمكن عملها فى تقديم مائده السمك والمشويات لتكسلها الطعم الحلو.

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