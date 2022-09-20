نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مضمونة ١٠٠٪ اصنعي بسكويت البرتقال في البيت بمكونات اقتصادية وطريقة سريعة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البسكويت من أفضل أنواع المخبوزات التى يفضلونها جميع أفراد الأسرة، حيث يفضلونها مع كوب الشاى بالحليب ليكسبه الطعم والمذاق المميز، ويتميز البسكويت بنكهاته المثيرة التى تضيف له الطعم اللذيذ، فيمكن أن يعد بالشوكولاته أو الفانيلا أو البرتقال أو الشوفان، وكل منهما له الطعم الحلو والمذاق الخاص به، وسوف نتناول فى هذا المقال عن طريقة عمل بسكويت البرتقال بطريقتين مختلفتين. طريقة عمل بسكويت البرتقال فى البيت المكونات: 2 كوب من الدقيق.

ملعقة من البيكينج باودر.

250 جرام من الزبدة.

معلقة صغيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من عصير البرتقال.

2 عدد بيضة.

كوب من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح. تحضير بسكويت البرتقال: نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر والملح ونقلبهم جيداً. نحضر المضرب الكهربائي ونضع بداخله السكر والزبدة ونخفق جيداً حتى تذوب الزبدة مع السكر، ثم نضع بيضه تلو الأخرى ونضع الفانيليا وعصير البرتقال ونخفقهم مرة ثانية حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نضع الخليط على وعاء الدقيق ونقلب ونضع بشر البرتقال عليها ونقلب حتى يصبح القوام كريمى ناعم. نترك عجينة البسكويت فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. نشكل عجينة البسكويت فى صينية مدهونة بالسمن على حسب رغبة كل فرد، ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه لمدة نصف ساعة حتى ينضج ويحمر الوجه. يخرج البسكويت من الفرن ويغطى حتى يحتفظ بخفيه القوام. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالميرندا المكونات: كيلو من الدقيق.

3 بيضات.

زجاجة ميراندا 350 جرام.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

كوب من السكر.

كوب الا ربع من زيت الذرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. إعداد وصفة بسكويت بالميرندا: نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج باودر. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والفانيليا والمشروب الغازى بطعم البرتقال ونضع الزيت والسكر ونخلطهم جميعاً. نضع خليط البيض مع وعاء الدقيق ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس. نحضر صينية مدهونة بالسمن ونشكل البسكويت على شكل طولى ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع البسكويت فى الفرن ونتركه لمدة ربع ساعة دون أن يفتح الفرن. يوضع البسكويت على الشواية ليكتسب الوجه المحمر. يخرج من الفرن ويغطى.

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