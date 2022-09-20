نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد حلى المكسرات الفاخرة بمذاق وقوام لذيذ ومميز للغاية وسهلة التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى المكسرات ، من أنواع الحلى التي تتميز بمذاق رائع للغاية، فالمكسرات من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرين والتي تتميز بمذاق مميز خاصة عند إضافتها إلي الحلويات، كما تتميز هذه الوصفة بسهولة طريقة تحضيرها، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعد بخطوات سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد عدة أطعمة مميزة وفريدة وبمذاق لذيذ يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل الليزي كيك بدون فرن، وطريقة تحضير وصفة أصابع اللوتس بالشوكولاتة، أو سلطة الفواكه بالقشطة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد حلى المكسرات.

مكونات حلى المكسرات

مما يميز هذه الوصفة هو غناها بأنواع عديدة من المكسرات المميزة، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

نصف كوب من الفول السوداني (٧٠ جرام).

نصف كوب من اللوز (٨٠ جرام).

ونصف كوب من البندق (٧٠ جرام).

نصف كوب من بذور عباد الشمس الغير مملحة (٦٠ جرام).

ربع كوب من بذور الكتان (٣٠ جرام).

كوب من السكر (٢٠٠ جرام).

نصف كوب من الزبدة (١٢٠ جرام).

نصف كوب من كريمة الخفق (١١٠ جرام).

مقدار ٢٠٠ جرام من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة إعداد حلى المكسرات خطوة بخطوة بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار صينية بمقاس ٢٠ × ٣٠ ثم نغلفها من الداخل بورق الزبدة.

ثم نقوم بإحضار الطاسة ونحمص فيها كمية الفول السوداني مع كمية البندق وكمية اللوز.

ثم نفرغهم في الصينية بعدما نقوم بتحميصهم.

بعد ذلك نقوم بتحميص بذور الكتان مع بذور عباد الشمس ونفرغهم كذلك في الصينية مع بقية المكسرات ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع كوب السكر في طاسة على نار هادئة بدون تقليب حتي يذوب السكر ويأخذ لون الكراميل.

ثم نضيف إليه كمية كريمة الخفق ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يتجانسوا ويمتزجوا جيدا.

وبعدما يغلي الخليط نضيف إليه كمية الزبدة ونقلب باستمرار حتي تتجانس الزبدة مع الخليط، وبعدما يغلي الخليط نغلق النار.

ثم نقوم بصب خليط الكراميل الذي أعددناه فوق المكسرات التي قمنا بتحميصها مسبقا ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نترك الصينية جانبا حتي تبرد، وبعدما تبرد نقوم بتغطيتها وندخلها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتذويب كمية الشوكولاتة في حمام ماء أو على نار هادئة.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونسكب عليها من الأعلي كمية الشوكولاتة المذابة ونوزعها بالتساوي.

وبعدما يتماسك قوام الشوكولاتة نقوم بتقطيع الحلى على شكل مكعبات بحجم متوسط أو بأي شكل مفضل.

ثم تكون حلى المكسرات جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

فوائد اللوز

تعد حلى المكسرات بمقدار كبير من اللوز، ويعد اللوز من أكثر أنواع المكسرات المفضلة لدي الكثيرين، كما يحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات، وسنتعرف على أهمها فيما يلي: