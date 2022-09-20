نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وتفتيح من اول استعمال وصفة النشا السحرية لتبييض وتقشير اليدين والرجلين في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد النشا من المكونات الطبيعية التى تدخل فى الكثير من الوصفات التجميلية التى تزيل التجاعيد وتعمل على تبييض البشرة وتوحيد لونها، كما أنها تعمل على إزالة خلايا الجلد وتقشير البشرة وعلاج التصبغات الموجودة في البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين بالنشا بطريق. تسهل عليكى تطبيقها فى المنزل.

وصفة النشا لتفتيح وتقشير اليدين

اليدين من أكثر المناطق المعرضة للغمقان والاسمرار نتيجة تعرضها المستمر لأشعة الشمس الضارة، ويمكن أن نقوم بعمل خلطات طبيعية تعمل على تقشير اليدين والعمل على تفتيحها دون أن يضر بصحة البشرة.

تحضير وصفة النشا والسكر لتقشير اليدين :

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من القهوة.

معلقة من ماء الورد.

إعداد وصفة لتقشير اليدين:

نخلط كل من النشا والسكر والقهوة مع ماء الورد حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نضع الخليط على اليدين ونقوم بفرك اليدين جيداً. نتركها دقيقة، ثم تشطف بالماء الفاتر.

تحضير وصفة لتفتيح اليدين بالنشا :

المكونات

معلقة كبيرة من النشا

معلقة كبيرة من الزبادى.

عصير نصف ليمونة.

معلقة صغيرة من الجلسرين.

إعداد وصفة النشا لتبييض اليدين:

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الزبادى والنشا والليمون والجليسرين، ثم نخلطهم جميعاً حتى نحصل على قوام كريمى ناعم. نضع الخليط على اليدين ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف، ثم مفرمه ويغسل بالماء. نكرر هذه الوصفة مرتين بالاسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

هذه الوصفة سوف تعمل على تقشير الجلد الميت وإزالة القشور من على البشرة وإعادة البشرة الملمس الناعم والتفتيح الطبيعى لإحتوائها على النشا الذى يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد وظهور بشرة ناعمة وفاتحه، كما أنها تحتوى على الليمون الذى يعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة والبقع البنية والاسمرار الناتج من أشعة الشمس الضارة ويحتوى على الزبادى المرطب الذى يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة و تهدئه البشرة والحصول على بشرة ناعمة وفاتحة ونضره، وماء الورد الذى ينعم الجلد ويلطفه ويمنحه التفتيح الطبيعى، فهى وصفة ممتازة للحصول على يدين ناعمتين موحدين اللون.