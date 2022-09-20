نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الصيني لتفتيح لون البشرة بشكل ملحوظ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسك الصيني من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح لون البشرة، ويتميز الماسك بمكوناته الصحية التي تمنح البشرة الحيوية والنضارة، فالماسك يتكون من الشاي الأخضر الذي يحسن مظهر البشرة ويجعلها أكثر نعومة، ومن ضمن مكونات الماسك أيضاً الأرز المطحون الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويعالج حب الشباب، والنشا الذي يرطب البشرة ويعالج البقع الداكنة، وينصح خبراء التجميل دائماً باستخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة لأنها لا تسبب أي ضرر، كما أنها رخيصة الثمن جداً ومتوفرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الماسك الصيني لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية.

مكونات الماسك الصيني

نحتاج لعمل الماسك الصيني المكونات التالية:

ملعقة كبيرة ونصف من الشاي الأخضر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ونصف من الأرز المطحون.

كوب حليب.

طريقة عمل الماسك

يمكنك بكل سهولة عمل الماسك الصيني بطريقة بسيطة، كما يلي:

نضع ملعقة كبيرة ونصف من الشاي الأخضر المطحون في إناء مع إضافة ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة ونصف من الأرز المطحون. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف كوب من الحليب البارد مع استمرار التقليب. ثم نرفع المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام. ثم نطفئ النار، ونترك الماسك يبرد تماماً قبل استخدامه على البشرة. نوزع الماسك على البشرة ثم يترك لمدة 20 دقيقة. ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر، ويفضل تكرار استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.

فوائد ماسك الشاي الأخضر للبشرة

يتميز الشاي الأخضر بفوائده المتعددة للبشرة، ومنها ما يلي: