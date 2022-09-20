خلطة الثوم السحرية لتطويل الأظافر في 3 أيام لن تصدقي النتيجة من أول مرة

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عمر شويل - جدة تعد الثوم من الوصفات المنزلية التى تدخل في العديد من الوصفات سواء بالطعام أو بالتجميل، فيوجد عدة فوائد تجميلية الثوم حيث يدخل في وصفات الشعر والبشرة والأظافر، ونظرا لاحتواء الثوم على مكونات مفيدة لذلك سوف نبحث عن طرق سهلة وسريعة لتطويل الاظافر باستخدام الثوم. الثوم وزيت الزيتون لتطويل الاظافر المكونات:- زجاجة صغيرة من زيت الزيتون.

٢ فص ثوم مقسوم نصفين. الخطوات:- نقوم بإحضار زجاجة زيت الزيتون ونضع بها فصوص الثوم ونقوم يغلقها بإحكام ووضعها في مكان مظلم لمدة اسبوع.

بعد ذلك نحضر قطع من القطن ونقوم بغمسها في الزيت وتدلك به الأظافر حتى تتشبع بالزيت.

نقوم بتكرار هذه الطريقة يومياً عند النوم.

يمكن استخدام فصوص الثوم وحدها وتقسيمها إلى قسمين وتدلك بها الأظافر من دون زيت الزيتون وايضا تستخدم يومياً حيث تساعد في تطويل الأظافر بشكل سريع. الطماطم والثوم لتطويل الاظافر:- المكونات:- ربع كوب من عصير الطماطم.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة من الملح. الخطوات:- نخلط الطماطم مع الثوم والملح في وعاء صغير.

بعد ذلك نقوم بوضع الأظافر بهذا الخليط يوميا لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون حتى نتخلص من رائحة الثوم النفاذة. الليمون والثوم لتطويل الاظافر المكونات:- أربع فصوص من الثوم المهروس.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. الخطوات:- نقوم بوضع الثوم في بولة صغيرة ثم نضيف عليه الليمون وزيت الزيتون وتخلط جيداً.

نقوم بغمس قطعة من القطن ونقوم بتدليك الاظافر بواسطتها.

ويمكن غمس الأظافر نفسها في هذا الخليط ونستمر عليها لمدة أسبوع حتى نلاحظ طول الأظافر وتقويتها. فوائد الثوم للاظافر:- يحتوي الثوم على مواد مقوية للأظافر ويمنعها من التقصف والتكسير.

يساعد على ترطيب الأظافر وجعلها أكثر بياضاً بدلا من اللون الأصفر الباهت.

يمنع ظهور فطريات الأظافر.

يحفز تطويل الاظافر في اسرع وقت ممكن.

يمنع تشقق الأظافر من المنتصف. نصائح لتطويل الأظافر:- الاهتمام بشرب الماء الكافي يوميا حتى تساعد على ترطيب الأظافر وتقويتها.

الابتعاد عن الوسائل التى تهلك الأظافر وتجعلها تتقصف ويجب ارتداء قفازات عند غسيل الصحون.

عدم الإفراط في استخدام طلاء الأظافر. بعض النساء والفتيات تعشق الاهتمام نفسها، وتعشق الاهتمام بمظهرها وبمظهر أظافرها، حيث ان شكل الأظافر يعتبر من المناطق التي يجب أن تكون دائما نظيفة وجميلة، وبعض النساء تعانى من قضم الاظافر وتكسيرها، ويحدث هذا بسبب نقص الفيتامين والكالسيوم، ولكن يوجد مكون صحي الأظافر ويجعلها أكثر طولا وهو الثوم، فسوق نبحث عن طرق باستخدام الثوم لتطويل الاظافر.

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