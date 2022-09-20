نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي تصبح الدورة الشهرية خطيرة و كيف نخفف من الآلم المصاحبة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني المرأة من الكثير من الآلام في الحياة التي تعظم من أجرها عند الله عزوجل في الأخرة مثل آلام الدورة الشهرية وألم الولادة والسهر من الرضيع طوال فترة الرضاعة ثم بعد ذلك المذاكرة وتنظيم وترتيب حياة الأبناء حتي يصبحوا رجالا كبار ونتحدث هنا عن واحدة من هذه الآلام ألا وهي الدورة الشهرية ونذكر مدي خطورتها وكيفية التخفيف من آلامها .

متي تصبح الدورة الشهرية خطيرة

من الطبيعي أن تستمر الدورة الشهرية من ثلاث إلي خمس أيام كل شهر ولكن إذا زاد معدل الأيام عن هذا فقد يسبب ذلك مشاكل صحية لذلك يجب مراجعة الطبيب المختص وكذلك الأمر إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة يرجي مراجعة الطبيب حتي يتأكد أنه لا توجد مشاكل أو أضرار قد تعود علي صحتك ومن أبرز هذه المشاكل هو الإصابة بفقر الدم .

مشروب طبيعي للتخفيف من آلام الدورة الشهرية

الحلبة من أهم الحبوب التي تساعد علي تخفيف آلام الدورة الشهرية كما أنها تساعد علي التقليل من الانقباضات التي تزداد في أيام الحيض و تدفئ الجسم ويتم استخدامها عن طريق وضع الحبوب في ماء وبعد ذلك وضعها علي النار حتي تغلي ونتركها حتي تبرد ومن ثم يتم شرب الماء الذي تم غليه ويفضل أن تشرب الحلبة دافئة مرتين في اليوم الواحد .

أهم الأطعمة التي يجب تناولها في فترة الدورة الشهرية

يفضل أن يكون الطعام يحتوي علي نسبة جيدة من الحديد حتي يعوض فقد الدم ويساعد علي تكوين خلايا حمراء جديدة ومن أهم هذه الأطعمة : الدواجن واللحوم والأسماك ، ويجب أيضاً أن يكون طعامك به نسبة من الفيتامينات مثل التي تكمن في الخضروات والفواكه وبعض الأطعمة الخفيفة علي المعدة مثل الزبادي والشوفان لأنها تحتوي علي البروبيوتيك الذي يساعد الجهاز الهضمي و يحسن من أدائه.

بعض الأخطاء التي تحدث في فترة الدورة الشهرية

لا يجوز الصوم ولا الصلاة في فترة الدورة الشهرية وليس علي المرأة التي في فترة الدورة الشهرية أي ذنب في ترك الصلاة ويمكنها أن تعوض الأيام التي لم تصومها بعد أن تنتهي فترة حيضها.