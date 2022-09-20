نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية غير مكلفة لإنبات الشعر وتكثيفه والحفاظ عليه من التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر والكثير منهن لجأوا إلى المواد الكيميائية لحل تلك المشكلة ولكنها لا تجدي نفع مما دفعها للبحث عن طرق فعالة أكثر من ذلك وبالطبع يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد على حل مشكلة تساقط الشعر ومحاولة إنباته من جديد تعويضاً عما يتم فقده كل يوم خلال الإستحمام وعند التمشيط وخاصةً إذا كان الشعر مبلول، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر والحفاظ عليه من التساقط، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

وصفات لإنبات الشعر

إليكم في السطور الآتية مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها في إنبات الشعر ومن بين تلك الوصفات كلًا من التالي:

بذور الحلبة لإنبات الشعر

تعتبر بذور الحلبة من أفضل الوصفات التي تعمل على حل مشاكل الشعر وإليكم في السطور الآتية خطوات الاستخدام:

يتم نقع بذور الحلبة في إناء يكون مليء بالمياه ويتم تركه لمدة ست ساعات. يتم هرسها ويتم خلطها مع ملعقة من زيت جوز الهند. يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي. يتم تركه لمدة ساعة قبل أن يتم غسله. يتم تكرار تلك الخطوة مرتين في كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زيت الكافور لإنبات الشعر

يعد من الطرق الفعالة التي تعمل على حل مشكلة الصلع وتساعد على إنبات الشعر بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية كيفية الاستخدام:

يتم خلط نصف ملعقة من زيت الكافور مع ملعقتين من اللبن الرائب وزيت الجوجوبا

يتم تدليك المنطقة المصابة جيدًا بذلك الخليط. يتم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالمياه والشامبو. يتم تكرار تلك الطريقة كل شهر لحين أن يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

عصير البصل لإنبات الشعر

يعتبر عصير البصل من الطرق الفعالة التي يعتمد عليها لإنبات الشعر وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام تلك الوصفة: