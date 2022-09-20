طريقة عمل النوتيلا في البيت بالخطوات بطعمها الأصلي بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة تعد النوتيلا من أفضل أنواع الشيكولاتة المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويمكن إضافة المكسرات إليها، وهي نوع من الشيكولاتة التي تتميز بملمسها الكريمي القابل للدهن، ويمكن استخدامها في تحضير الوجبات السريعة للأطفال ويفضل تناولها في وجبة الفطور وتحتوي شيكولاتة نوتيلا على قيم غذائية عالية. مقادير عمل النوتيلا في المنزل كوب واحد من الكاكاو الخام

كوب واحد من اللبن السائل

كوب واحد من السكر البودرة

كوب إلا ربع من الزيت طريقة عمل النوتيلا في المنزل أولا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كوب الكاكاو الخام وكوب السكر البودرة والزيت وكوب اللبن السائل.

ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى تخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض وتتجانس جميع المكونات مع بعضها ونحصل على قوام النوتيلا الذي نريده.

بعد ذلك نحضر برطمان زجاجي ونضع به النوتيلا حتى نحفظها في الثلاجة لحين استعمالها. مقادير عمل الشيكولاتة النوتيلا بالمكسرات نصف كوب من الكاكاو الخام

كوب واحد من السكر الناعم

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ملعقتان كبيرتان من زيت البندق

كوب واحد من البندق

رشة من الملح طريقة عمل الشيكولاتة النوتيلا بالمكسرات أولا نحضر وعاء ونضع به كوب البندق ونقوم بتحميصه على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة مع الاستمرار في تقليبه حتى يتم تحميصه جيدا.

ثم نترك البندق حتى يبرد فترة قليلة، ثم نقوم بتقشيره جيدا ونضعه في المطحنة حتى نتخلص من القشور ويصبح قوامه ناعم.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كوب الكاكاو وكوب السكر الناعم وملعقتان زيت البندق وملعقة الفانيليا الصغيرة ورشة الملح ونقوم بإضافة البندق المطحون إليهم.

ثم نقوم بتشغيل الخلاط لخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تمتزج جميع المكونات ونحصل على قوام شيكولاتة نوتيلا الناعم وتصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك نحضر برطمان زجاجي نظيف ونضع به شيكولاتة نوتيلا ونغلقه جيدا.

ثم نضع البرطمان في الثلاجة لحين الاستخدام في صنع الحلويات وكذلك تقديمها للأطفال، وبالهنا والشفاء.

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