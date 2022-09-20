نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل وصفة كيكة البسبوسة بالمنزل بطعم لذيذ مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيكة الهشة والمشهورة التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتعتبر خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في وجبة الفطور أو بين الوجبات ويفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل لأفراد العائلة بدلا من شرائها من الخارج، وتعرف بإسم كيكة الرواني في بعض الأماكن وتحتوي كيكة البسبوسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من السميد

كوب واحد من الزبادي

كوب واحد من السكر الأبيض

نصف كوب من زيت الذرة

نصف كوب من جوز الهند المبشور

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب واحد من الماء

ملعقة من الفانيليا طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر تماما ونضعهم على نار متوسطة حتى يغلي الخليط جيدا.

ثم نضيف إليهم ملعقة من الفانيليا بعد أن يغلي ونتركها لمدة خمس دقائق حتى يصبح قوامه ثقيل، ثم نتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به الثلاث بيضات وملعقة الفانيليا ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم كوب الزبادي ونصف كوب الزيت مع الخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة كوب السميد إليها ونصف كوب جوز الهند، ثم نضع الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج باودر إليهم مع الاستمرار في التقليب جيدا.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مناسبة وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها الخليط ونقوم بتحريكها يمينا ويسارا حتى يتساوى الخليط، ثم نسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدا ويتحمر وجهها.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد قليلا.

ثم نقوم بنقطيع كيكة البسبوسة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء.

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