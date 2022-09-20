نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الطاسة باللحم المفروم استمتعي بألذ مذاق للفطائر الشهية بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر الطاسة ، هي نوع من المعجنات المحشية التي يتم تحضيرها وإعدادها بدون استخدام الفرن فهي تعرف بالفطائر البسيطة، يتم تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة متوفرة داخل كل منزل، وتعد من أشهى الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الغداء مع أطباق أخرى مختلفة أو يمكننا تقديمها على وجبة العشاء كوجبة خفيفة وشهية مع الكاتشب والمايونيز، وتتميز الفطائر بطعم رائع ولذيذ ينافس الفطائر الجاهزة التي تباع في المطاعم وتحضيرها داخل المنزل يوفر لنا الكثير من المال الذي يدفع في الأطعمة الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط طريقة لعمل فطائر الطاسة الشهية والسريعة بدون فرن.

مكونات عمل فطائر الطاسة

يتم تحضير الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة من خلال استخدام المكونات الآتية:ـ

٤ أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

٢ ملعقة صغيرة من السكر

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن حسب احتياج

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

طريقة التحضير

من خلال خطوات بسيطة يتم إعداد فطائر الطاسة الشهية والخطوات هي كما يلي:ـ

أولا نقوم بتحضير العجينة تذاب الخميرة مع ملعقة السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نضيف الزيت النباتي ونخلط تلك المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس. بعد ذلك يضاف مزيج الخميرة مع إضافة الماء الدافئ تدريجيًا ونبدأ بالعجن جيدًا، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت. يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

خطوات تحضير الحشوة وتشكيل العجينة