نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية لتقشير وتبييض الوجه والجسم في عشر دقائق لن تصدقي ماهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنه مقشر يتكون من جزيئات ناعمة وخشنة ممزوجة بالزيوت الأساسية ومواد مطهرة ومرطبة للبشرة. يعتمد على تقشير الجلد الميت وإزالة الجلد التالف. الخلايا ، خاصة في الأجزاء الجافة جدًا من الجسم مثل المرفقين والركبتين والقدمين. علاج طبيعي يمكن استخدامه في المنزل ، بعد الاستحمام بالماء الساخن ، فهو ينشط الدورة الدموية ، ويفتح المسام ، ويزيل الشوائب ، ويمنح الجسم رائحة ناعمة وهادئة ومنعشة. كما أن المقشر له فائدة التقشير بزيت الزيتون والسكر الذي يهدئ البشرة الجافة ويتركها ناعمة ونضرة. يعيد التوازن الطبيعي للبشرة ؛ وجود السكر الخام. ينظف البشرة بعمق عن طريق اختراق المسام. يرطب البشرة بعمق ؛ بوجود زيت الزيتون. فتح الجسم وتطبيع لونه. يساعد في الاسترخاء ، خاصةً عند إضافة زيوت عطرية أخرى.

تعتبر مقشرات السكر للوجه من أهم الطرق التي يمكنك استخدامها للعناية ببشرتك ، فهي طريقة طبيعية تضمن إزالة خلايا الجلد الميتة وتترك طبقات جديدة من البشرة تبدو صحية ومنتعشة ، مما يعني ذلك بمرور الوقت مثالي لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات ، يمكن أن تستخدم المقشرات أو المقشر العديد من المكونات مثل الملح ودقيق الشوفان وصودا الخبز ، لكن السكر هو الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا.

خلطة السكر وزيت الزيتون لتقشير الوجه والجسم

مكونات مقشر السكر وزيت الزيتون لتفتيح البشرة:

نصف كوب من السكر

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

خمس نقاط من زيت عطري

طريقة الاستخدام:

قومي بمزج كلا من السكر وزيت الزيتون والزيت العطري مع بعضهم البعض ، ثن قومي بتبليل الجسم او الوجه اي المنطقه المراد تقشيرها ، ثم ادهني جسمك او وجهك بخليط السكر ثم يترك مدة لا تقل عن ١٠ دقائق ، ثم بواسطة يديكي ان كان على بشرتك او وجهك دلكي بنعومة الماسك حتى تتخلصي من الجلد الميت وتفتح لون البشرة ، اما ان كان على جسمك قومي بفرك الجسم بواسطة فرشاة للجسم او ليفة بحركات دائرية حتى تتأكدي تماما ان جسمك اصبح نظيفا ، ثم بواسطة قماشه مبللة ماء دافئ قومي بمسح الخليط عن المنطقة ، ثم اشطفي وجهك او جسمك بالماء الدافئ ثم البارد وهذا لغلق المسامات او استخدمي تونيك او ماء ورد رطبة وبارده على وجهك او جسدك، ثم ادهني كريم مرطب ، يكرر هذا المقشر في الاسبوع مرتان على حد اقصى .

ملاحظة :

هذا الخليط يستخدم للوجه والجسم ، فان استخدم للوجه يجب استخدام سكر ناعم وليس خشن ، وان استخدم للجسم يستخدم خشن لتقشير الجسم وازالة الجلد الميت بسهولة