نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية لتقشير وتبييض الوجه والجسم في عشر دقائق لن تصدقي ماهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة إنه مقشر يتكون من جزيئات ناعمة وخشنة ممزوجة بالزيوت الأساسية ومواد مطهرة ومرطبة للبشرة. يعتمد على تقشير الجلد الميت وإزالة الجلد التالف. الخلايا ، خاصة في الأجزاء الجافة جدًا من الجسم مثل المرفقين والركبتين والقدمين. علاج طبيعي يمكن استخدامه في المنزل ، بعد الاستحمام بالماء الساخن ، فهو ينشط الدورة الدموية ، ويفتح المسام ، ويزيل الشوائب ، ويمنح الجسم رائحة ناعمة وهادئة ومنعشة. كما أن المقشر له فائدة التقشير بزيت الزيتون والسكر الذي يهدئ البشرة الجافة ويتركها ناعمة ونضرة. يعيد التوازن الطبيعي للبشرة ؛ وجود السكر الخام. ينظف البشرة بعمق عن طريق اختراق المسام. يرطب البشرة بعمق ؛ بوجود زيت الزيتون. فتح الجسم وتطبيع لونه. يساعد في الاسترخاء ، خاصةً عند إضافة زيوت عطرية أخرى.
تعتبر مقشرات السكر للوجه من أهم الطرق التي يمكنك استخدامها للعناية ببشرتك ، فهي طريقة طبيعية تضمن إزالة خلايا الجلد الميتة وتترك طبقات جديدة من البشرة تبدو صحية ومنتعشة ، مما يعني ذلك بمرور الوقت مثالي لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات ، يمكن أن تستخدم المقشرات أو المقشر العديد من المكونات مثل الملح ودقيق الشوفان وصودا الخبز ، لكن السكر هو الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا.
خلطة السكر وزيت الزيتون لتقشير الوجه والجسم
مكونات مقشر السكر وزيت الزيتون لتفتيح البشرة:
- نصف كوب من السكر
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون
- خمس نقاط من زيت عطري
طريقة الاستخدام:
قومي بمزج كلا من السكر وزيت الزيتون والزيت العطري مع بعضهم البعض ، ثن قومي بتبليل الجسم او الوجه اي المنطقه المراد تقشيرها ، ثم ادهني جسمك او وجهك بخليط السكر ثم يترك مدة لا تقل عن ١٠ دقائق ، ثم بواسطة يديكي ان كان على بشرتك او وجهك دلكي بنعومة الماسك حتى تتخلصي من الجلد الميت وتفتح لون البشرة ، اما ان كان على جسمك قومي بفرك الجسم بواسطة فرشاة للجسم او ليفة بحركات دائرية حتى تتأكدي تماما ان جسمك اصبح نظيفا ، ثم بواسطة قماشه مبللة ماء دافئ قومي بمسح الخليط عن المنطقة ، ثم اشطفي وجهك او جسمك بالماء الدافئ ثم البارد وهذا لغلق المسامات او استخدمي تونيك او ماء ورد رطبة وبارده على وجهك او جسدك، ثم ادهني كريم مرطب ، يكرر هذا المقشر في الاسبوع مرتان على حد اقصى .
ملاحظة :
هذا الخليط يستخدم للوجه والجسم ، فان استخدم للوجه يجب استخدام سكر ناعم وليس خشن ، وان استخدم للجسم يستخدم خشن لتقشير الجسم وازالة الجلد الميت بسهولة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة طبيعية لتقشير وتبييض الوجه والجسم في عشر دقائق لن تصدقي ماهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.