نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لسواد الشفاه أصنعي روج مرطب ومورد طبيعي بمكونات أمنة وبأقل تكلفة لشفاه وردية وجذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض الفتيات تحب أن تضع مستحضرات التجميل على الوجه مثل كريم الأساس وأحمر الشفاه والخدود وغيرها من المستحضرات التجميلية، ولكن هذه المستحضرات تؤثر سلبا على البشرة وتؤدي مع الوقت إلى ظهور التجاعيد والبقع، فيمكن عمل جميع المستحضرات في المنزل بكل سهولة وبطرق امنة مثل كريم الاساس و مورد الخدود والشفاه، فإليكم طريقة عمل مورد الشفاه والخدود باللون الوردى في المنزل. طريقة عمل روج ومورد طبيعي للشفاه المكونات: ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة ونصف من بودرة البنجر أو دم الغزال.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. خطوات التحضير: في وعاء معدنى على حمام مائي نقوم بوضع شمع العسل مع زبدة الشيا ونقوم بوضعهم على النار ونتركهم حتى يذوبان تماما.

يرفع المزيج من على النار ويترك حتى يهدأ تماماً قبل وضع البودرة.

نتأكد من مزج المكونات ثم نقوم بإضافة البودرة ونقلب حتى نلاحظ ظهور اللون المناسب لنا.

نقوم بوضع احمر الشفاه في زجاجة مناسبة ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة قبل الاستخدام. طريقة عمل احمر شفاه سائل المكونات: ملعقتين من الكحول.

ملعقتين من الجلسرين.

ملعقتين من ماء الورد.

قطرات من لون الطعام السائل. خطوات التحضير: في وعاء صغير نقوم بوضع الكحل ثم نضيف عليه لون الطعام باللون المفضل لديكم ونقوم بتذويبه في الكحل.

يضاف إليهم الجلسرين ونقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس كلها تماماً.

نقوم بإحضار زجاجة صغيرة خاصة بأحمر الشفاه وتكون فارغة ونظيفة نضع بها ماء الورد وعليه الخليط الممزوج مسبقاً.

نغلق الزجاجة ثم نقوم برجها جيدا تختلط كل المكونات.

نقوم باستخدامه على الشفاه لكي تأخذ اللون الوردى. طريقة عمل مورد شفاه وخدود المكونات: قلم الوان شمع باللون المرغوب فيه.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نحضر وعاء معدنى ونضع به زيت جوز الهند وزيت الزيتون ثم يوضع على حمام مائي ساخن حتى يذوبان تماماً.

نزيل الورق من على ألوان الشمع وتوضع على الزيوت الساخنة ونتركها حتى تذوب مع الزيوت.

يتم تحريك المكونات بالملعقة الخشبية تم نقوم بوضعها في زجاجة مناسبة صغيرة أو علبة صغيرة فارغة.

يوضع المورد في الثلاجة لمدة نصف ساعة لحين الاستخدام. طريقة عمل روج ثابت المكونات: ملعقة شمع العسل.

ملعقة زبدة اللوز.

ملعقة صغيرة زيت جوجوبا.

ربع ملعقة صغيرة أي لون طبيعي مفضل لديك. طريقة التحضير: نضع وعاء على النار بداخله ماء ونتركه حتى يسخن ونرفع فوقه بولة ونضيف إليها شمع العسل مع زبدة اللوز.

وأيضا زيت الجوجوبا ونقلب حتى تذوب المكونات وتتجانس ثم نضيف اللون ونمزج جيدا وبعد ذلك يحفظ في عبوة جافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعا لسواد الشفاه أصنعي روج مرطب ومورد طبيعي بمكونات أمنة وبأقل تكلفة لشفاه وردية وجذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.