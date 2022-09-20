نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوسا وجل الصبار أقوى بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد لشعر صحي ولامع كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الناعم هو حلم كل فتاة وللحصول عليه بكل سهولة يجب إتباع نظام غذائي صحي لتغذية الجسم من الداخل وفي الوقت الحالي تلجأ الفتيات لاستخدام الزيوت الطبيعية لفرد الشعر وتغذيته، ولكن البعض الأخر يلجأ إلى البروتين لفرد الشعر وتطويله وتنعيمه وهذه الطريقة تضر بصحة الشعر على المدي البعيد ومكلفة أيضا واليوم نقدم لكم بروتين طبيعي من الكوسا وجل الصبار فتابعونا. الكوسا وجل الصبار أقوى بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر المكونات: حبة كوسا كبيرة.

نصف كوب ماء.

علبة زبادي.

3 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق جل صبار.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نغسل الكوسا جيدا ثم تقطع إلى حلقات ونضعها في قدر مع الماء على نار متوسطة حتى تغلي وتنضج.

بعد ذلك نخفقها في الخلاط أو بالهاند بلندر عندما تبرد تماما ثم نضيف الزبادي مع النشا وجل الصبار.

وأيضا زيت جوز الهند ونقلب المكونات مرة أخرى لعدة دقائق حتى يصبح القوام كريمي سهل الفرد.

نضع المزيج على شعر ناشف خالي من الزيوت واحرصي على تدليك الجذور وحتى الأطراف.

يغطي الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظي فرق من أول استخدام. الكوسا والمايونيز لفرد الشعر الخشن المكونات: حبة كوسا مهروسة.

ربع كوب مايونيز.

صفار 2 بيضة.

ربع كوب زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الكوسا المهروسة مع المايونيز ثم نضيف البيض وزيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تختلط ونحصل على القوام المناسب.

يوضع المزيج على الشعر من أول الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط 10 دقائق ويغطي ويترك ساعتين ويغسل بالطريقة المعتادة.

تكرر هذه الوصفة على الأقل مرة كل شهر للحصول على شعر ناعم وطويل وصحي ولامع بتكلفة بسيطة وبمكونات طبيعية. بروتين طبيعي للشعر المجعد المكونات: نصف كوب جل الصبار.

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.

2 ملعقة من الزبادي.

3 ملاعق زيت سمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نضع ثمرة الأفوكادو المهروسة في وعاء مع جل الصبار ونقلب جيدا ثم نضيف الزبادي وزيت السمسم ويمكن أيضا وضع ملعقة من زيت جوز الهند.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل ويترك ساعتين وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو تكرر الوصفة مرة كل أسبوعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكوسا وجل الصبار أقوى بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد لشعر صحي ولامع كالحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.