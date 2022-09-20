نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في السريع لا تفوتك.. طريقة عمل الحلويات الباردة السهلة وتشرفك في العزومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع استمرار موجة الحر في الأيام الحالية تحتاج الكثير من الأمهات أن تعد وجبات تحلية سهلة وغير مكلفة دون البقاء في المطبخ لفترات طويلة، كما تحب أن تعد تحلية باردة حتى ترطب الجو على الأسرة؛ لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة في المقال طريقة عمل الحلويات الباردة بكل بساطة، ودون الحاجة إلى تكاليف عالية.

طريقة عمل الحلويات الباردة

إليك عزيزتي أفضل أفكار لعمل الحلويات الباردة، وذلك كما يلي:

المكونات

خمسة أكياس من البسكويت السادة.

ربع كيلو من القشدة.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

كيسين من الجيلي.

طريقة التحضير

في البداية عليك بغلي كوبان من الماء النقي.

ضعي الجيلي في وعاء، وضعي عليه الماء المغلي وقلبي حتى يذوب، ثم قومي

بإضافة كوب من الماء البارد مع التقليب الجيد حتى تحتفي بودرة الجيلي.

قومي بوضع كل بسكوتة من البسكويت السادة في اللبن، ثم صفيها وضعيها في الصينية.

قومي برص الصينية من أسفلها بالبسكويت.

ضعي كمية الكاكاو المتوفرة لديك مع القشدة، وضعي عليهم القليل من السكر وقلبيه.

افردي طبقة من القشدة على البسكويت، ثم ضعي عليهم كمية مناسبة من خليط الجيلي.

ضعي طبقة أخرى من البسكويت، وطبقة من القشدة ثم الطبقة الأخيرة من الجيلي.

الآن اكتملت لديك الطبقات فقومي بوضع صينية الحلى البارد في الفريزر لمدة لا تقل عن الثلاثة ساعات.

أخرجي الصينية من الفريزر بعد مرور الوقت.

ابدئي في تقطيعها برفق.

حضري أطباق التقديم، وضعي كل قطعة في طبق، وقدميها وبالهناء والشفاء.

يمكنك الاختيار من بين أنواع الجيلي المختلفة مثل المانجو، والفراولة.

كما يمكنك تقطيع فواكه قبل، وضع كل طبقة من الجيلي مثل الفراولة والموز.

أيضًا بإمكانك أن تضعي الخليط في أكواب، وتقديمها لمن يزورك.

في نهاية مقال طريقة عمل الحلويات الباردة فقد قدمنا لكم طريقة مميزة لهذه الحلويات وهي حلوى البسكويت بالجيلي اللذيذة، كما قدمنا لكم بعض الأفكار التي يمكن استبدالها لتقديم هذه الحلوى؛ فعليك الآن القيام بتجهيزها وتقديمها لأسرتك، واجعليهم يستمتعون بألذ وأخف وأبسط حلوى على الإطلاق.