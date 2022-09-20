نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محبش وعلى أصوله.. طريقة عمل الكشري الاسكندراني بكل التكات السحرية لطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكشري الإسكندراني أو كما يطلق عليه الكشري الأصفر، يعد من أكثر الأطباق الإسكندرانية الشهية، ولكن يجب أن تضع في عين الاعتبار أن هناك اختلاف بين الطرق التقليدية وهي الكشري المصري وبين الكشري الإسكندراني لذا سوف نتعرف على الطريقة بالتفصيل.

مكونات الكشري الاسكندراني

( كوب من عدس أصفر، كوب من أرز المصري، ويحضر بصلة على هيئة مكعبات، معلقة ثوم مفروم صغيرة، كوب ونصف من ماء المغلي، مكعب من المرقة، وزبدة، وزيت، ورشة شكر، وكمون، وملح).

يتكون صوص التقديم من

كوب من عصير طماطم، ثوم مفروم، وفلفل حار يكون شرائح، ومعلقة صلصلة كبيرة، وسكر، كمون، شطة، ملح وفلفل.

أما عن التقديم

فيمكنك أن يتم تقدم البيض المسلوق أو المحمر أو بصل محمر أو صوص طماطم مع الكشري الإسكندراني.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالخطوات

‏في البداية يتم وضع حلة على النار من أجل أن يتم تسخينها.

‏وبعد ذلك توضع معلقة من الزيت كبيرة ومعلقة زبدة.

‏وبعد أن يتم ذوبان الزبدة وتختلط مع الزيت، يجب وضع البصل وتقليبه.

‏يضاف إليهم الثوم المفروم والتقليب لبضع دقائق.

‏تشويح الثوم وتشويح البصل، ووضع الأرز وكذلك العدس الأصفر وتقليبهم جيدًا وخلطهم.

الاستمرار بالتقليب حتى تجف، ويضاف إليه مكعب مرقة، ومعلقة ملح صغيرة ويتم التقليب.

‏وضع الماء الساخن زينه معلقة كمون صغيرة، ويتم رش السكر ويُقلب.

وفي النهاية تغطيه الحلة حتى ينضج جيدًا.

طريقة عمل الكشري الأصفر

المكونات

كوب من عدس أصفر.

٣ كوب من الأرز.

عدد ٤ كوب من الماء.

وبصلة تكون مفرومة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من السمنة.

وملح، وبيض مسلوق.

طريقة التحضير

يتم تشويح البصل، في معلقة من السمنة على النار حتى يصبح لونه أصفر، ويضاف إليهم الماء والملح.

بعدما يتم الغليان يضاف الأرز العدس الأصفر وذلك ليتشرب الماء.

تركه على النار حتى ما يقرب من ٣ ساعات.

يتم تحمير البيض المسلوق وتقطيعه لشرائح.

نصائح لكشري أصفر ناجح

في النقاط الآتية نوضح نصائح من أجل عمل الكشري الإسكندراني وهي:

يلزم أن يتم تشويح الأرز وكذلك العدس الأصفر بشكل جيد وذلك حتى تستطيع الحصول على كشري مفلفل.

يتم تقليل كمية الماء التي سوف تضاف إلى الكشري الإسكندراني.

أي أن عندما تقوم بإضافة كوب أرز فهنا تضيف إليه كوب من العدس وكوب ونصف من الماء الساخن.

أما بالنسبة للشطة فوضعها يكون اختياري.

لا تقم بنقع العدس قبل أن يتم تحضير الكشري الإسكندراني.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني هذا ما قمنا بتوضيحه، ولكن قيل إن هناك فارق بين الكشري المصري والكشري الإسكندراني وهذا الفارق يتواجد في طريقة تحضير كل طبق وفي المكونات، حيث تجد أن الكشري الإسكندراني يحتاج إلى مقادير قليلة فقط، وتميز بتحضيره السهل.