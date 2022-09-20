نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويها مرتين.. لقمة القاضي مثل المحلات مقرمشة وهشة مستحيل تفرقيها عن الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق الحلويات المقرمشة البسيطة نقدم لكم لقمة القاضي مثل المحلات وهي إحدى الحلويات الشرقية المميزة التي انتشرت في العالم كله لمذاقها المميزة الذي لا يقاوم، حيث تتمتع هذه الحلوى الرائعة بقرمشة خارجية وطراوة داخلية مع الشربات الخطير الذي يضيف لها نكهة خاصة لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

لقمة القاضي مثل المحلات

لقمة القاضي أو كما تعرف باسم الزلابية من الحلويات المقرمشة اللذيذة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال، يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار 2 كوب من الماء الدافئ.

عدد ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

القليل من النشا.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

فانيليا.

زيت غزير للقلي.

الزلابية المقرمشة

في إناء كبير يتم خلط مقدار الدقيق والنشا والملح والفانيليا جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

تقلب الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ.

نصب الخميرة على خليط الدقيق مع التقليب المستمر.

يفضل إضافة الماء المتبقي بالتدريج أثناء العجن لضمان الحصول على قوام يشبه قوام الكيك إلى حد كبير.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ينبغي إخراج الهواء المختمر عن طريق التقليب من أعلى لأسفل برفق.

نسخن زيت غزير في مقلاة على النار ثم نبدأ في تشكيل لقمة القاضي على شكل كرات صغيرة باستخدام ملعقة صغيرة.

سر قرمشة لقمة القاضي

تكمن في تسويتها على مرتين حيث يتم وضعها في الزيت للمرة الأولى لمدة دقائق معدودة ومن ثم إخراجها، وتركها قليلًا ثم نعيدها مرة أخرى إلى الزيت الساخن.

تقلب على الوجهين حتى نحصل على لون ذهبي جميل ثم نقوم باخراجها ووضعها في الشربات البارد ثم تصفى وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال لقمة القاضي مثل المحلات حيث تم التعرف على المقادير والمكونات والخطوات المضبوطة لإعداد هذه الحلوى البسيطة المميزة مع عرض بعض التكات والإضافات التي تضمن الحصول على لون وقرمشة تشبه المحلات.