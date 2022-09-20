نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعر حرير في ربع ساعة اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بمكونين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف الشعر المنفرد بأنه عملية إزالة التجاعيد والانحناءات في الشعر مما ينتج عنه مظهر قبيح ويصعب التساقط ، وللتخلص من هذه المشكلة عادة ما يلجأ إلى المواد الكيماوية والمستحضرات والإصابات التي تسبب الضرر أحيانًا ، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة مجربة وسريعة المفعول لفرد الشعر بشكل طبيعي ، قناع البطاطس بالنشا.والذي يعد كيراتين وكريم فرد طبيعي للشعر يغذي الشعر ويقوية .

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة الشعر الخشن المجعد الذي يسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وتجعلهم تلك المشكلة يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر بشكل سحري وتعتبر وصفة النشا من افضل الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وتجعله بافضل شكل من الاشكال وتجعله ناعم وبشكل جذاب.

ماسك النشا والبطاطس لفرد الشعر الخشن والمجعد

مكونات خلطة النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد:

٥ ملاعق من نشا الذرة

٣ ملاعق من البطاطس المسلوق المهروسة

١ كوب من الماء

يمكنك زيادة المكونات حسب حجم وطول الشعر

طريقة استعمال الماسك على الشعر :

قومي بغلي كوب الماء ثم اتركيه حتى يبرد ، ثم امزجي النشا مع الماء تماما مع اضافة البطاطس ، ثم قلبي المكونات مع بعضها البعض حتى تصنع خليط مناسب لفرد الشعر ، ثم قومي بتسريح الشعر جيدا ثم طبقي الخليط على شعرك من الجذور حتى الاطراف ، ثم اتركيه مدة من خمس الي عشر دقائق ، ثم اغسلي شعرك بالماء والبلسم الخاص بك ، ثم جففي شعرك وادهني اي نوع من الزيوت الطبيعية على شعرك ويلف بكيس بلاستيكي ويترك على شعرك ليلة كامله وصباحا قومي بغسلة وستندهشين من النتيجة

خلطة البطاطس لفرد الشعر

مكونات الخلطة :

١صفار بيضة واحده

٢ ملعقة من العسل

٢ حبة من البطاطس المعصور

طريقة الاستعمال:

اخلطي جميع المكونات سويا ثم ادهني شعرك بالخليط هذا ويترك على الشعر مدة ١/٢ ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو والبلسم

ماسك النشا لفرد الشعر

مكونات :

٣ ملاعق من النشا

زيت زيتون او زيت جوز هند

الطريقة:

قومي بغسل شعرك بالماء والصابون ثم جففي شعرك جيدا ثم طبقي النشا على شعرك بدون اضافات من الجذور حتى الأطراف ويترك ٥ دقائق ثم بفرك الشعر بزيت الزيتون او جوز الهند ، ثم يترك الزيت ١٥ دقيقة ثم يغسل مرة اخرى وستلاحظي النتيجة

ماسك النشا والزيت لفرد الشعر

٦ ملاعق من النشا

ملعقة من العسل

٥ملاعق من الزيت تكفي لتكون عجينة سائلة من النشا

الطريقة :

اخلطي جميع المكونات السابقه ثم افردي الخليط على شعرك واتركيه مدة ساعتان ثم يغسل كالمعتاد.