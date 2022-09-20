نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمظهر راقي وملئ بالثقة.. خلطة لتنعيم القدمين وإزالة التشققات وتبييضهما في ربع ساعة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتنعيم القدمين، تعاني الكثير من النساء من مشكلة جفاف القدمين، كما أن القدمين قد يتشققوا بشكل كبير، وذلك يكون نتيجة قلة الترطيب وعدم الاعتناء المستمر بهما، نجد هذه المشكلة تتفاقم في فصل الشتاء بالتحديد، حيث يكون الطقس بارد بشكل كبير، مما يساعد على حدوث ذلك الجفاف، الذي ينتج عنه التشققات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى جروح، فنجد أن هذا الأمر يتطلب عناية خاصة ومستمرة، وهذا ما سوف نرشدكم إليه من هلال ذلك المقال الممتع.

خلطة لتنعيم القدمين

تحتاج القدمين العناية بشكل مستمر، حيث أن العناية بهما يساعد بشكل كبير على التغلب على الكثير من المشاكل التي قد تصيب القدمين، كما أن العناية بهما يبقيهما على أفضل حال طوال الوقت.

ولكن علينا أن نعلم جيداً أن طريقة العناية التي سوف نقوم بها يترتب عليها الخالة التي سوف تصبح عليها القدمين.

فعندما نريد تنعيم القدمين بواسطة بعض المواد الكيماوية التي تتواجد بمستحضرات التجميل، فالقدمين قد يتضرروا أكثر مما كانوا.

ولكن عندما نستخدم في عملية تنعيم القدمين بعض الخلاطات التي يتم تحضيرها من خلال خلط العديد من المكونات الطبيعية، فإننا بذلك سوف نحصل على قدمين ناعمتين خاليتين من أية مشاكل.

فهيا بنا نتعرف على أحد هذه الطرق الطبيعية التي تساعد على تنعيم القدمين بشكل سربع ودون أي تكلفة تذكر على الاطلاق.

المكونات

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حجر خشن.

ملعقتين من الملح.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

كوب واحد من دقيق الشوفان.

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية علينا أن نحضر حوض كبير، ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضع به ماء الورد، ونقوم بوضع قدمينا بهذا الحوض لمدة 10دقاذق فقط.

بعد ذلك نقوم برفع القدمين والقيام بحكهم بواسطة الحجر وذلك لمدة لا تتعدى 5دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الملح وخل التفاح بالماء ونعيد وضع القدمين لمدة 10 دقائق أخرى، وبعدها نقوم بتجفيف القدمين بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بخلط دقيق الشوفان مع الحليب، ونقوم بوضع هذا الخليط على القدمين بشكل كامل، ثم نقوم بترك هذا الخليط لمدة 15دقيقة، وبعدها نقوم بشطف القدمين بواسطة الماء الدافئ.

بعد تجفيف القدمين، نحضر المرطب الذي نقوم باستخدامه، ونقوم بوضعه على القدمين، مما يساعد على التنعيم أكثر.

في ختام ذلك المقال نكون قد استعرضنا لكم أهم النطاق التي يدور حولها هذا المقال، كما نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي سوف تساعدكم في التعرف على كيفية تحضير أفضل خلطة لتنعيم القدمين.