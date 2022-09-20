نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي حر الصيف.. مزيل عرق طبيعي منزلي وتخلصي من أي روائح غير مستحبة للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصنعي في منزلك أفضل مزيل عرق طبيعي على الإطلاق خالي من أي مواد كيميائية وتخلصي من رائحة العرق مستحبة على الفور بتكاليف منخفضة للغاية، فلا داعي إلى شراء مستحضرات العناية الشخصية الخاصة بإزالة رائحة العرق ذات التكاليف الباهظة وتحتوي في ذات الوقت على مواد الكيميائية وغيرها من المواد التي تتسبب في حساسية لدى البعض من الأشخاص، فمن خلال قراءة مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة عمل المزيل بأكثر من رائحة ومكونات مختلفة.

طريقة مزيل عرق طبيعي

باستطاعة أي شخص إعداد مزيل عرق في المنزل من مكونات طبيعية و بالرائحة المستحبة لها مثل ماء الورد أو جوز الهند أو اللافندر، حيث يمكن إعدادها لعدم اللجوء إلى تلك المزيلات الجاهزة التي تمثل ضرر على أصحاب البشرة الحساسة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مزج عدد 4 ملاعق صغيرة من الشبة المطحونة مع ملعقة من ماء الورد و6 ملاعق من بودر الأطفال وقطرات مسك أبيض، حيث يتم التقليب للحصول على قوام كريمي سائل نوعاً ما أو يصبح قوام الكريم المتماسك حسب الرغبة في ذلك، وعقب الانتهاء يتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة لاستخدامه بعد الاستحمام مباشرة، وستلاحظين بنفسك دوام رائحته الذكية لأكثر من يومين.

مزيل عرق برائحة جوز الهند

المكونات:

6 ملاعق صغيرة من البيكنج صودا.

6 ملاعق من زيت جوز الهند.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

علبة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير:

يتم مزج كلاً من البيكنج صودا والنشا وزيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي.

بعد الحصول على خليط متجانس يتم سكبه داخل العلبة الزجاجية.

بعد ذلك الاحتفاظ به بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل مزيل عرق برائحة الكاكاو

المكونات:

3 ملاعق شمع العسل.

¼ ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من أكليل الجبل.

وقطرات من زيت اللافندر.

قطرات من زيت الخروع.

وقطرات من زيت الزعتر الأخضر.

طريقة التحضير: