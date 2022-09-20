نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري سفرتك.. طريقة عمل البفتيك اللذيذ بكل الاسرار وتكات المحترفين لطعم خرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البفتيك، الشهية تعد من أشهر، وألذ الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وتختلف كل سيدة في طريقة تحضيره عن غيرها، كما أن يوجد له أكثر من طريقة، للقيام به، وجميعها لذيذة، يتم تقديم طبق البفتيك مع أنواع مختلفة من الطعام، على الرغم من سهولة تجهيز هذا الطبق الشهي، إلا أن هناك بعض السيدات تقع في أخطاء أثناء التجهيز، سوف نعرض لكم أفضل طريقة لتجهيزه، مع مراعاة الأخطاء.

طريقة عمل البفتيك

ما يميزه، أنه غني بكثير من البروتينات الصحية، التي يحتاجها الجسم فى اليوم، والتي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها تجعل الإنسان في حالة من الشبع.

مقادير البفتيك المقلي

كيلو من لحم بفتيك شرائح الكندوز، أو بتلو حسب الرغبة.

حبتين من بصل ابيض.

خل.

ليمون.

ثوم باودر.

بصل باودر.

زيت.

بيض.

مكعبين من الزبدة، أو السمنة.

فلفل أسود، وملح حسب الرغبة.

دقيق.

بقسماط جاهزة، أو يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام العيش المحمص، أو طحن البقسماط.

طريقة عمل البفتيك زي المطاعم

أو لا نقوم ببشر البصل او ضربة في الكبة ثم يتم تصفيته ووضع ماء البصل على شرائح اللحم.

بعد ذلك يتم إضافة رشة ملح وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر والقليل من الخل وعصير اليمون.

ثم يغطى الإناء جيداً بإحكام ويترك لليلة كاملة في الثلاجة.

بعد ذلك يتم إحضار إناء نظيف ونضع فيه كلا الدقيق، مع إضافة القليل من البهارات الملح والفلفل الأسود، بالإضافة إلى الثوم والبصل الباودر.

ثم يتم إخراج شرائح الحم من الثلاجة لتكون جاهزة للقلي.

لكن هناك خطوة يجب فعلها حتى تحصلين على بفتيك خالي من الأخطاء.

بعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في الدقيق، حتى يتبل جيدا ثم نضعه في البيض، وأخيرا في البقسماط.

ثم في زيت غزير وساحن جداً على النار، نضع البفتيك في الزيت ونهدى النار ونتركه حتى ينضج تمام، ويصبح لونه مائل للبني، أو الذهبي، أو حسب الرغبة.

طريقة تحضير البفتيك الحار

لكل شخص مذاقه الخاص في اكله، فهناك من يحبه حار، وهناك من يحبه غير حار، سوف نقوم بتوضيح الطريقة الحارة للبفتيك.

المكونات:

كيلو من اللحم الكندوز، أو لحم خاص للبفتيك.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم.

ملح حسب الرغبة.

صلصة حارة بمقدار نصف ملعقة.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار أو الساخن.

2 ملعقة من عصير الليمون.

عدد بيضة واحدة.

بقسماط خشن

زيت غزير للقلي

طريقة عمل بفتيك اللحم

خلط كلا من الخل، والملح، والصلصة، والثوم، والفلفل الأحمر، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود، والليمون، والبصل، نخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك نضع البفتيك في الخلطة لمدة لا تقل عن نصف يوم، حتى يتشرب جيدا، ثم نضعه في البيض ثم البقسماط.

وأخيرا يوضع في الزيت الساخن لمدة 7 دقائق لكل جهة، حتى ينضج ويتغير لونه إلى الذهبي.

وفي نهاية المقال عرضنا لكم طريقة عمل البفتيك اللذيذ بطريقتين ولكن لابد من اتباع الخطوات جيدا حتى تحصل على بفتيك لذيذ وخالي من الأخطاء.