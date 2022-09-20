نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاته في البيت بقوام كريمي وأحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشيكولاته، تحتاج دائما ربة المنزل إلى صوص الشيكولاتة القابل للدهن عند تحضير أنواع مختلفة من الحلويات مثل التورت والجاتوهات وحشو الكثير من أنواع المعجنات أو تغليفها من الخارج، ويعد صوص الشيكولاتة من الصوصات السهلة التي يمكنك تحضيرها فى منزلك بمكونات اقتصادية وبسيطة لا تكلفك الكثير بدلاً من شرائه جاهزاً بأسعار مرتفعة للغاية، فتعرفي على طريقة عمل صوص الشيكولاته وقدمى لأطفالك أشهى الحلويات.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

كوب إلا ربع كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

كوب حليب.

كوب زيت.

ملعقتين كبيرتين كريم شانتيه.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق ضعي به جميع المكونات الجافة وقلبيها معا حتى تتداخل مع بعضها.

قومى بإضافة الحليب إلى المكونات الجافة مع التقليب بالملعقة حتى تندمج المكونات، ثم استخدمي المضرب الكهربائى فى عملية الخفق لمدة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فى نفس الاتجاه حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضفي الزيت إلى الخليط بشكل تدريجي مع استمرار الخفق لمدة 3 دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي لامع ومتوسط السمك.

طريقة عمل النوتيلا القابلة للدهن

المكونات

كوب بندق مقشر.

350 جرام من الشيكولاتة الخام.

ملعقتين كبيرتين زيت.

3 ملعقة كبيرة سكر بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

ضعي حبات البندق فى طاسة على النار حتى يتم تحميصه ويأخذ اللون الذهبي.

قومى ببشر الشيكولاتة الخام ثم وضعها فى حمام ماء ساخن مع وضع القليل من الزيت معها حتى يساعد فى سرعة ذوبانها.

قومى بطحن البندق فى الكبة الكهربائية حتى يصبح ناعم جداً ويصبح أشبه بالسائل.

أضفي على البندق المطحون باقي المكونات ما عدا الزيت، وقومى بخفقهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضفي بعد ذلك الزيت واستكملي الخفق حتى يندمج، ثم أضفي الشيكولاتة الخام السائحة واستمري فى الخفق حتى يصبح القوام كريمي ومتوسط السمك.

احتفظي فى النوتيلا فى برطمانات زجاجية لحين الاستخدام.

وهذه كانت أسهل الطرق لعمل صوص الشيكولاته في البيت ولاستخدامه فى حشو وتزيين التورته والمعجنات وبدون الحاجة إلى شرائه.