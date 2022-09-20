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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين النتيجة خياليه من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين يوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في إزالة الشعر الموجود في الوجه ويمكن أيضا التخلص من باقي الشعر الموجود في الجسم بكل سهولة دون حاجة شراء المستحضرات التي تساعد على إزالة الشعر التالية وسوف تلاحظين نتائج فعالة في حالة استخدام هذه الوصفات بشكل آمن.
إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين
يتم تجهيز نصف ملعقة من الكركم الناعم وثلاث ملاعق من الحليب السائل ونصف ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من طحين الحمص.
طريقة التحضير
- يتم تجهيز وعاء ونضع فيه طحين الحمص بعد أن يصبح ناعما وإضافة الحليب والكركم وتقلب المكونات سويا ثم نبدأ بإضافة الفازلين مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح خليطا متجانسا.
- بعد ذلك يتم توزيعه هذا الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ولكن بعكس اتجاه نمو الشعر ويترك حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك قومي بإزالته بالاتجاه المعاكس للشعر وبعد الانتهاء يتم شطفه بالماء.
هذه وصفة تساعد بشكل كبير على أضعاف بصيلات الشعر وعند المداومة على استخدامها على الأقل مرة واحدة كل أسبوع تضعف البصيلة تدريجياً وبالتالي يقل ظهور الشعر والنمو في هذا المكان خاصة إن الطحين يعمل على التخلص من الشعر السميك.
فوائد الفازلين للمناطق الحساسة
- يمكن استخدام الفازلين من خلال وضع على الرموش حتى يجعلها كثيفا وطويلة عن الحد المعتاد وذلك من خلال الأعواد القطنية.
- يتم وضع الفازلين على الحواجب بسهولة التمشيط ويساعد بشكل كبير على تكثيف شعر الحواجب.
- يتم وضع الفازلين على البشرة في الصباح والمساء للمحافظة على ترطيب البشرة ونعومتها طوال الوقت.
- يمكن استخدام سيروم للعين من خلال وضعه على العين لتقليل ظهور الخطوط الرفيعة.
- يمكن خل الفازلين مع السكر وتوضع على الشفاه حتى تصبح حمراء طبيعية وناعمة والتخلص من التشققات الموجودة فيها بشكل دائم.
- يمكن استخدام الفازلين على الأظافر التالفة والجافة لأنه يعمل على ترطيبها وجعلها صحية طوال الوقت.
- يمكن أيضا استخدام الفازلين مع ظلال العيون لكي تتمكني من الحصول على أحمر.
- يمكنك وضع الفازلين على المعصم والرقبة قبل وضع العطر الخاص بك للمحافظة على رائحة طوال اليوم.
- يستخدم أيضا الفازلين لإزالة المكياج بشكل سريع دون أن يتسبب في حدوث أي التهابات على البشرة وخاصة العينين والماسكرا والظلال العيون.
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