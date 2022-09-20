إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين النتيجة خياليه من أول استعمال

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عمر شويل - جدة إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين يوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في إزالة الشعر الموجود في الوجه ويمكن أيضا التخلص من باقي الشعر الموجود في الجسم بكل سهولة دون حاجة شراء المستحضرات التي تساعد على إزالة الشعر التالية وسوف تلاحظين نتائج فعالة في حالة استخدام هذه الوصفات بشكل آمن.

إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون عودة بالفازلين

يتم تجهيز نصف ملعقة من الكركم الناعم وثلاث ملاعق من الحليب السائل ونصف ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من طحين الحمص.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء ونضع فيه طحين الحمص بعد أن يصبح ناعما وإضافة الحليب والكركم وتقلب المكونات سويا ثم نبدأ بإضافة الفازلين مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح خليطا متجانسا.

بعد ذلك يتم توزيعه هذا الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ولكن بعكس اتجاه نمو الشعر ويترك حتى يجف تماماً.

بعد ذلك قومي بإزالته بالاتجاه المعاكس للشعر وبعد الانتهاء يتم شطفه بالماء.

هذه وصفة تساعد بشكل كبير على أضعاف بصيلات الشعر وعند المداومة على استخدامها على الأقل مرة واحدة كل أسبوع تضعف البصيلة تدريجياً وبالتالي يقل ظهور الشعر والنمو في هذا المكان خاصة إن الطحين يعمل على التخلص من الشعر السميك.

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