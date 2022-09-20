نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والسكر مقشر مبهر: لبشرة خالية من الكلف والجلد الميت وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتعرف النشا والسكر مقشر مبهر , حيث يعتبر الماسك العجيب في تنظيف البشرة وتخلص من المسامات الواسعة وكمان يعمل علي تنظيف وتفتيح البشرة مثل الصنفرة أو التقشير أو كريم التفتيح بشرتك تعبانة مش عارفه الحل أيه أبدأ بهذا الماسك العجيب في تنظيف البشرة وتخلص من الجلد الميت, ويعمل على قفل المسامات الواسعة بطريقة خرافية فالنشا يساعد على أفرز مادة الكولاجين في البشرة, ليعمل علي تأخير ظهور التجاعيد والزبادي يعمل علي معالجة البقع الداكنة في الوجه ويشد البشرة, ويعمل على تفتيح البشرة والهالات السوداء فهذا الماسك رغم مكوناته البسيطة جدا لكنه يحل مشكلات كثيرة في البشرة يعني سهل الممتنع, والأن إليكم من خلال موقع ثقفني مكونات طريقة عمل النشا والسكر مقشر مبهر للحصول علي بشرة خرافية للغاية ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والسكر مقشر مبهر ليخلصكم من الكلف والتجاعيد في البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف اليوم علي مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة جدا للحصول علي نتيجة مذهلة وهي كما يلي:-

٢ملعقة من السكر.

ماء ورد.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا وعليهم ٢ملعقة من السكر ثم نضيف ماء الورد ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة عصير الليمون ونقلب جيدا حتى نخلط المكونات جيدا . الأن أصبح الخليط جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل الوجه بماء دافئ وغسول مناسب حتي تخلص من أي شيء عالق في البشرة.

نفرد الماسك على البشرة بطريقة خفيفة ونتأكد من أن الماسك علي الوجه والرقبة كله.

نترك الماسك حوالي عشر دقائق ثم نغسل الوجه جيدا لتخلص من الماسك.

بعد ذلك نقوم بعمل حركات دائرية بقطع صغيرة من الثلج لقفل المسامات.

ممكن استعمال هذا الماسك يوميا لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق والتفتيح وتخلص من الجلد الميت والمسامات الواسعة بطريقة خرافية وسحرية للغاية بفضل الله.

فوائد النشا والسكر مقشر مبهر لبشرة خالية من اي عيوب بفضل الله في أقل وقت ممكن

أليكم الأن فوائد مذهلة لهذه الدلكة وهي كالآتي:-