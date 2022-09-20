نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون سحري اعملي شامبو كرياتين طبيعي فى المنزل بتكلفة بسيطة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشامبو من منتجات العناية بالشعر، والتى لا غنى عنها فى غسيل الشعر لكى يجعله ناعم وإنسيابي ويسهل من عملية تصفيفه، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن منتجات طبيعية منه وغير مكلفة، أو عن طرق لعمله فى المنزل وذلك للتقليل من تكلفة شرائه من المحلات، لذلك سنقدم لكم اليوم هذه الطريقة لعمله فى المنزل بمكونات بسيطة وبمكون أساسي وهو بذور الكتان المفيدة جداً للشعر، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير شامبو الكرياتين الطبيعي فى المنزل بالتفصيل .

مكونات شامبو الكرياتين الطبيعي

يتكون شامبو الكرياتين الطبيعي من مكونات بسيطة ومعظمها متواجد فى المنزل والمكون الأساسي غير مكلف ومتواجد فى جميع محلات العطارة وهى كالتالي:

٤ ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

٢ كوب من الماء المغلي.

١ صابون نابلسي شاهين.

٢ ملعقة كبيرة من حمام الكريم.

٢ كوب من الماء المغلي.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل شامبو الكرياتين الطبيعي سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به أربعة ملاعق كبيرة من بذور الكتان ثم نضيف عليهم كوبين من الماء المغلي. نغطيه وندخله الثلاجة ونتركه ليلة كاملة من باليل للصبح واذا كنتى تريدين نتيجة سريعة يمكنك غليه على النار حتى يثقل قوامه قم نطفئ النار ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نحضر الصابونة ونقوم ببشرها بالمبشرة على الجانب الناعم ثم نضعها فى طبق عميق ونضيف عليها كوبين من الماء المغلي ونقلب حتى يذوب الصابون تماماً. نستمر فى التقليب بواسطة المضرب اليدوي حتى يصبح شكله كريمي ونتركه حتى يبرد. نحضر منقوع بذور الكتان ونقوم بصفيتها بواسطة شاش أو شراب نظيف ونضغط عليها حتى يتصفى تماماً وشكله بيكون لزج. نقلب الصابون بعد مابرد كويس ثم نضيف عليه سائل بذور الكتان ونقلب جيداً حتى يمتزجوا تماماً. ثم نضيف عليهم ملعقتين من زيت الزيتون ونقلب حتى تتداخل كويس. بعد ذلك نضيف عليهم ملعقتين من اى نوع حمام كريم متواجد عندك ونقلب حتى يختلط تماما ويصبح القوام كريمي ولا يوجد به اى تكتلات. نحضر زجاجة فارغة نظيفة ونسكب بها المزيج وبكده يكون جاهز للإستخدام وليه رغوة جميلة ويمكنك الاحتفاظ به لمدة شهر دون أن يفسد.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يحتوى زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية للشعر سوف نتعرف عليها فى هذا المقال وهى كالتالي: