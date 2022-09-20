دلكة النشا والعرق سوس لتفتيح البشرة وتمتعي ببشرة ناصعة البياض

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عمر شويل - جدة تعد دلكة النشا والعرق سوس من الوصفات الطبيعية الجميلة، والتى تستخدم لتفتيح البشرة وإزالة الإسمرار ، فالكثير من السيدات وخاصة المقبلين على الزواج يبحثون عن الطرق الطبيعية والآمنة لتفتيح البشرة وإزالة الاسمرار من بعض المناطق الموجودة فى الجسم، وذلك مثل منطقة الأكواع أو الركب أو الرقبة وغيرها والتى يكون لونها غامق عن لون البشرة، وهذه الوصفة التى سنقدمها لكم اليوم من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة مثل مراكز التجميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام دلكة النشا والعرق سوس لتفتيح البشرة بالتفصيل.

مكونات دلكة النشا والعرق سوس

تتكون دلكة النشا والعرق سوس لتفتيح البشرة من مكونات طبيعية جداً وآمنة على البشرة وبسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من العرق سوس.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل دلكة النشا والعرق سوس لتفتيح البشرة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وكذلك استخدامها آمن وفعال وهى كمايلي:

نحضر وعاء نضعه على النار ونضع به كوب من الماء ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من عرق سوس وده متواجد عند العطار وسعره رخيص. نتركه حتى يغلي ثم نقوم بتذويب ملعقة النشا الكبيرة فى شوية من الماء ونضيفها على الخليط اللى على النار. مع التحريك المستمر حتى يثقل قوامه ثم نرفعه من على النار نتركه حتى يبرد قليلاً. بعد ذلك نضيف عليه ملعقة كبيرة من زيت الورد وزيت اللوز ونقلبهم مع بعض كويس حتى يتجانس الخليط مع بعضه تماماً. للإستخدام نقوم بفرد الدلكة على الجسم كله أو نوزعها على المنطقة المراد تفتيحها ونتركها حتى تجف تماما. ثم ندلكها بطريقة دائرية حتى تساعد فى تقشير البشرة وإزالة الإسمرار. بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر فذلك يساعد فى نظافة البشرة وننشفها كويس وندهنها بأي كريم مرطب عندك. يمكنك استخدامها مرتين فى الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة وسوف تلاحظين الفرق من أول إستخدام وتمتعي بشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد للنشا فى حماية البشرة سنتعرف على بعضها وهى كالتالي: