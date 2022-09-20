نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الجمبري المقلي في المنزل بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة والطعم أحلي من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجمبري من أهم المأكولات البحرية المميزة، والذي يعشقه الكثير من الناس، فهو له الكثير من الفوائد المميزة للجسم، كما أنه يتميز بالطعم الشهى اللذيذ، ويتم تجهيز الجمبري المقلي بأكثر من طريقة والان تابعونا في هذا المقال للتعرف على طريقة عمل الجمبري المقلي بخطوات بسيطة ويصبح مثل المطاعم بشكل وطعم مميز.

طريقة عمل الجمبري المقلي في المنزل

من أكثر الاكلات المشهوره في الكثير من البلاد المختلفة، ويفضل تناوله الكثير من الناس وذلك لطعمه المميز الشهي، وخطوات التحضير تكون كالآتي:

المكونات

١ كيلو من الجمبري كبير أو متوسط الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الحار مفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.

رشة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

رشة كمون.

كوب دقيق ابيض.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملح حسب الرغبة.

كوب من المياه.

زيت غزير حسب الطلب.

طريقة التحضير