أسهل طريقة لعمل الجمبري المقلي في المنزل بخطوات سهلة وتكاليف بسيطة والطعم أحلي من المطاعم

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عمر شويل - جدة الجمبري من أهم المأكولات البحرية المميزة، والذي يعشقه الكثير من الناس، فهو له الكثير من الفوائد المميزة للجسم، كما أنه يتميز بالطعم الشهى اللذيذ، ويتم تجهيز الجمبري المقلي بأكثر من طريقة والان تابعونا في هذا المقال للتعرف على طريقة عمل الجمبري المقلي بخطوات بسيطة ويصبح مثل المطاعم بشكل وطعم مميز.
طريقة عمل الجمبري المقلي في المنزل
من أكثر الاكلات المشهوره في الكثير من البلاد المختلفة، ويفضل تناوله الكثير من الناس وذلك لطعمه المميز الشهي، وخطوات التحضير تكون كالآتي:
المكونات
- ١ كيلو من الجمبري كبير أو متوسط الحجم.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الحار مفروم ناعم.
- ثلاث ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.
- رشة فلفل اسود.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- رشة كمون.
- كوب دقيق ابيض.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملح حسب الرغبة.
- كوب من المياه.
- زيت غزير حسب الطلب.
طريقة التحضير
- في بداية الأمر يتم تنظيف الجمبري جيدًا بالماء الجاري.
- ثم يتم تقشير الجمبري وإزالة الكيس الرملي منه.
- بعد أن أصبح الجمبري نظيف جاهز يتم إحضار وعاء مناسب.
- أضيفي داخل الوعاء عصير الليمون، والفلفل الحار المفروم، والفلفل الاسود، ورشة الكمون والكزبرة.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى أن تصبح تتبيلة مميزة.
- أضيفي بها الجمبري، اخلطي الجمبري بالتتبيله جيدًا حتى بتشبع مع كل التوابل.
- اتركي الجمبري داخل الخلطة لمدة ساعة.
- أحضري بعد ذلك وعاء آخر.
- أضيفي بداخله الدقيق.
- ثم أضيفي إليه البيكنج باودر ثم الكركم.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.
- ضعي الجمبري واحدة تلو الأخرى في خليط الدقيق، ثم قومي بتغطية الجمبري به جيدًا.
- بعد النهاية من كل الكمية الموجودة.
- احضري مقلاة غويطة، واضيفي بها زيت غويط.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها حتى يسخن الزيت تمامًا.
- أضيفي الآن الجمبري داخل الزيت الساخن.
- اتركي الجمبري حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
- لابد من مراعاة تقليب الجمبري من الجهتين وذلك لضمان نضج الجمبري جيدًا ويصبح مقرمش من كل الجهات.
- ارفعي الجمبري بمصفاة زيت.
- ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص أي زيت على الوجه.
- أصبح جاهز الجمبري ويمكن تقديمه الآن.
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