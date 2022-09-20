نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما يشرب زيت.. طريقة قلي الباذنجان في المنزل بطريقة صحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت، لكل عشاق الباذنجان الذين يبحثون عن وصفة تخلصهم من امتصاصه للزيت عند القلي، كما أنه تتعدد الأكلات التي يدخل فيها الباذنجان من تناوله مقلي أو كبسة بالباذنجان، كما يمكن إعداد صينية مسقعة أو صينية باذنجان باللحمة المفرومة أو القيام بحشي الباذنجان الرفيع، فيعد الباذنجان من الأكلات الشهية التي يفضلها العديد والتي تمدهم بالحديد والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما تتعدد أصناف الباذنجان من أبيض وأسود وبنفسجي فيتم قليه بطريقة سهلة بدون أن يتشرب الزيت وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

يمكنك وبكل سهولة قلي الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت وذلك من خلال الآتي، كما يحظى الباذنجان بشعبية كبيرة من الأشخاص الكبار والصغار لطعمه الشهي واللذيذ والمليء بالفوائد الكثيرة اللازمة للجسم.

يتم تقطيع الباذنجان على حسب الرغبة.

تقومي برش القليل من الملح على الباذنجان وتركه بضع دقائق قبل القلي.

يتم تصفيه الباذنجان جيداً من الملح.

ثم يتم وضع الزيت في صينية ويتم تركه للوصول للغليان.

تقومي بوضع الباذنجان في الزيت وتركه لحين أن يصل للون الذهبي.

يتم إخراج الباذنجان على مناديل للتخلص من بقايا الزيت.

ثم يتم تقديمه ساخن أو على حسب الرغبة.

استمتعي بأحلى طعم للباذنجان بدون ما يشرب زيت.

نصائح يجب اتباعها عند قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت

يمكنك اتباع بعض النصائح للحصول على باذنجان مقلي بدون أن يمتص الزيت وذلك من خلال الآتي:

ترك الزيت حتى تمام الغليان حتى لا يمتص الباذنجان الزيت.

القيام باختيار الباذنجان ذات الحجم الصغير أو المتوسط حتى لا يتشرب الزيت.

استخدام زيت الزيتون لقلي الباذنجان فهو يساعد على تحمير الباذنجان دون أن يتشرب الزيت.

القيام بإضافة ملعقة من الدقيق والملح وخلطهم على الباذنجان ثم قليه فيساعد على عدم امتصاصه للزيت.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت، كما تعرفنا على العديد من النصائح التي يمكن اتباعها عند قلي الباذنجان للتقليل من تشربه للزيت.