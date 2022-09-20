نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بمكونات غير مكلفة والطعم جنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا أهم الأكلات الإيطالية التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء في مصر أو في الكثير من البلاد العربية المختلفة، يحبها الكثير من الناس ويتم تقديمها وتحضيرها بأكثر من حشو مميز ويتم اختياره حسب المناسب لكل شخص، ولكن قد يصعب على الكثير من ربات المنازل القيام بعمل عجينة البيتزا في المنزل على الرغم من سهولتها وبالفعل هي لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة التي قد تتواجد في كل منزل، لذلك سوف نتعرف الان على خطوات عمل عجينة البيتزا بالطريقة الاصلية المميزة تابعونا الآن للتعرف على الخطوات. مكونات عجينة البيتزا كوبين من الدقيق الأبيض وهو مايعادل نصف كيلو.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبار من اي نوع لبن بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب من المياه الدافئة. مكونات حشو البيتزا كوب من الزيتون المقطع.

حبتين من الطماطم المقطعة.

حبتين من الفلفل المقطع شرائح.

ملعقتين كبار من صلصة البيتزا.

كوب من الحشو المرغوب فيه( لحم مفروم، بسطرمة، سجق). طريقة التحضير والاعداد احضري وعاء مناسب الحجم.

انخلي بداخله الدقيق، ثم يضاف إليه رشة الملح، والبيكنج بودر، واللبن البودرة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل.

احضري كوب المياه الدافئة.

أضيفي إليها ملعقتين من السكر الناعم.

قلبي المياه جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

أضيفي إليها الخميرة الفورية.

قلبي مرة أخرى واتركيها حتى تفور الخميرة وتزداد في الحجم.

الآن أضيفي الزيت الى خليط الدقيق الذي تم تجهيزه.

ثم يتم خلط الدقيق بالزيت حتى يتشرب الدقيق كمية الزيت التى قد تم اضافتها.

أضيفي الآن الخميرة بالمياه الدافئة.

اعجني الخليط جيدًا واستمري في العجن ويمكن إضافة القليل من المياه إذا احتاج الأمر ذلك.

هكذا حتى الحصول على عجينة متماسكة طرية.

غطي العجينة بقطعة من ورق البلاستيك في الوعاء وتترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى يزداد حجم العجينة ويتضاعف.

بعد الانتهاء يمكن تشكل العجينة الى كرات مناسبة الحجم.

احضري إحدى الكرات وقومي بفردها في صينية مدهونة بالزيت.

ثم يتم وضع طبقة من الصلصة الخاصة بالبيتزا، وكمية مناسبة من الفلفل، وبعض الطماطم المقطعة، ثم يتم تزينها بالزيتون المقطع، واحدى انواع اللحوم الجاهزة مثل البسطرمة أو السجق أو اللحمة المفرومة، ثم يتم وضع طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي المبشورة.

هكذا أصبحت جاهزة ليتم وضعها في الفرن وتترك حتى يتغير لون الوجه إلى الذهبي وتمتعوا الان بأشهى الاكلات الرائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بمكونات غير مكلفة والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.