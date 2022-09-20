ماسك لتفتيح الوجه ونضارته سريعاً لبشرة بيضاء من أول مرة

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عمر شويل - جدة ماسك لتفتيح الوجه ونضارته سريعاً للمناسبات نقدمه لكِ هنا من خلال هذا المقال، أحياناً تحدث لدينا مناسبات مفاجئة أو ظروف طارئة تستدعي أن نستقبلها ببشرة بيضاء وناعمة ومشرقة خالية من أي عيوب، في الظروف الطبيعية يحتاج علاج البشرة إلى فترة طويلة تصل إلى شهور من العناية، ولكن بعض المكونات تساعد على تبييض البشرة بشكل سريع واستعادة نقاء البشرة من أول استخدام، تعرفي على أفضل ماسكات لتفتيح الوجه والحصول على نضارة سريعة وكوني كالقمر في أقل وقت ممكن من خلال ماسك سريع للبشرة بمكونات طبيعية.

ماسك لتفتيح الوجه ونضارته

قناع الموز والعسل من الأقنعة التي تساعدك في الحصول على بشرة بيضاء من أول استخدام، ومن مميزاته أن مكوناته متوفرة في كل منزل وسهلة الحصول عليها كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة تقريباً.

اخلطي حبة من الموز مع ملعقة كبيرة من عسل النحل خلطاً جيداً حتى تصير المكونات خفيفة وسهلة الفرد على البشرة، افردي القناع على وجهك ثم انتظري مدة 30 دقيقة واغسلي وجهك بماء الصنبور مع غسول خفيف مناسب لبشرتك، وسوف تلاحظي الفرق من أول استخدام بكل تأكيد، كرري استخدام هذا القناع مرة أسبوعياً على الأقل لنضارة دائمة للبشرة.

ماسك تفتيح الوجه بالعسل والليمون

احضري ملعقة كبيرة من عسل النحل النقي ثم أضيفي إليها عصير نصف ليمونة، واخلطي ثم افردي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة، القناع يناسب صاحبات البشرة الدهنية ويمكن تكراره مرة كل ثلاثة أيام وبالطبع سوف تلاحظين الفرق منذ أول استخدام.

فوائد العسل لتفتيح البشرة

يحتوي العسل على مجموعة من الفيتامينات التي تكسب بشرتك نعومة ونضارة.

غني بالمعادن الطبيعية المفيدة لنضارة وتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد العسل على التخلص من شوائب البشرة ويمنع تكون الحبوب والبثور.

فوائد الموز لتبييض الوجه

يحتوي الموز على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وكلها فيتامينات مفيدة ومغذية للبشرة.

يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على زيادة نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد وبعض مشاكل البشرة.

به مضادات أكسدة لذلك فهو يحمي البشرة ويكسبها نضارة رائعة.

يمكن استخدام ماسكات الموز للبشرة في علاج حب الشباب وتقليل تصبغات البشرة.

ماسك سريع لتفتيح البشرة الدهنية بالبطاطس

اسلقي حبة بطاطس في ماء مغلي لمدة 20 دقيقة ثم اهرسيها جيداً.

أضيفي ملعقتين من عصير الليمون إلى البطاطس المهروسة وقلبيهم جيداً.

افردي القناع على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة بشرة صافية وناعمة ومع تكرار الاستخدام سيتم تفتيح بشرتك بشكل آمن تماماً وبدون أضرار جانبية.

فوائد البطاطس لتفتيح البشرة