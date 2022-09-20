خلطة يابانية معجزة لازالة الشيب والشعر الابيض نهائيا من اول مرة والنتيجة مبهرة ورجعى شبابك من تانى بدون صبغات

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عمر شويل - جدة خلطة يابانية معجزة لازالة الشيب والشعر الابيض نهائيا ، التخلص من الشيب من ضمن الأمنيات التي يحلم بها الكثير من الشباب، خاصة أن هذه الأيام أصبح الشيب يظهر في العشرينات من العمر، ولم يعد مقتصرا على كبار السن، وفي هذه الحالة فإننا بالطبع نبحث عن طريقة للتخلص من هذا الشيب حيث يصبح من الأمور المزعجة بالنسبة لأصحابه، وأيضا لأننا أصبحنا نعتمد بشكل أكبر على المظاهر في نيل الوظائف والاستمرار فيها، ومن خلال ما قلنا اليوم سنقدم لكم كل ما تهتمون بمعرفته عن طرق التخلص من الشيب في الشعر.

خلطة يابانية معجزة لازالة الشيب والشعر الابيض نهائيا

الشيب من الأمور التي تعود للعوامل الوراثية في بعض الأحيان، حيث أنه عبارة عن وقف إنتاج الميلانين في البشرة والشعر، وبالتالي فإن الشعر الذي يحمل اللون الأسود يسقط في دورة عمره الطبيعية ويستخرج بدلاً منه شعرا لونه أبيض بسبب فقر مادة الميلانين.

ولكن هذا الأمر ليس هو السبب الوحيد، فإن كان المرء يعيش أي نوع من الضغوط النفسية كحالات القلق المستمر والخوف فإنها تسبب ظهور الشيب.

كما أن سوء التغذية أيضا له دور كبير في تلك المشكلة.

وصفات الكاري وجوز الهند لعلاج الشيب في الشعر

يجب عليك توفير بعض أوراق الكاري كما هي، بالإضافة إلى قدر بسيط من زيت جوز الهند.

وكل ما عليك أن تقوم بوضعه في إناء على النار مع بعض الماء والانتظار حتى الغليان.

انتظر لبعض الوقت ثم راقب حتى تتحول لون الماء إلى الأسود.

انتظر تحولها إلى البرودة بدلا من الغليان وصفي الأوراق وحدها وافصل بقية الخليط عنها، وبعدها استخدم الزيت على شعرك.

ومن الأفضل أن تضعه وفي الصباح تستخدم شامبو من نوع مناسب لتنظيف رأسك.

التخلص من الشيب بالشاي الأسود