نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلى تعمليها.. مكون سري رهيب ضعية على البطاطس المحمرة هتبقى مقرمشة وخفيفة بدون ماتشرب نقطة زيت باسرار المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سري رهيب ضعية على البطاطس المحمرة ، مكون سري رهيب لقلي البطاطس يخرجها من الطاسة بدون أن تتشرب نقطة واحدة حتى من الزيت، وهذا ما يجعلها مقرمشة ولذيذة، وكذلك نصبح مفيدة، ولكن احذري سيتم طلب المزيد منك على مدار اليوم، وستحتاجي لتقديمها بجوار كل الوجبات من كثرة إقبال أفراد أسرتك وضيوفك عليها، فتابعي لتعرفي ما هو المكون الذي يفعل كل ذلك.

مكون سري رهيب ضعية على البطاطس المحمرة

ابدأي بتحضير المكونات التالية قبل صنع البطاطس من أجل تحضيرها.

بطاطس.

نشا.

بهارات وتوابل.

ملح.

زيت.

كاتشب.

مايونيز.

الطريقة للتحضير:

قطعي البطاطس كما ترغبين، وذلك بعد تنظيفها وتقشيرها.

ضعيها في ماء مع الملح لغسلها، واتركيها لبعض الوقت، ثم أخرجيها لتتصفى.

في وعاء آخر اجمعي كافة المكونات الأخرى، قومي بتقليبها سويًا لتتوازن.

قلبي البطاطس في الخليط الجاف، حتى تتغطى به، ورصيها بعد إخراجها في صينية الفرن بعناية.

وزعي الزيت على قطع البطاطس باستخدام الفرشاة المعدة لذلك، ولا تزيدي كميته.

ضعي البطاطس في الفرن مع متابعتها بدون إغفالها.

اخرجيها بعد تحميرها، وضعيها في طبق مناسب.

قدميها مع الكاتشب والمايونيز للأسرة.

يجب تناولها ساخنة، فلا تنتظري أن تبرد.

فوائد تقليل الزيت في البطاطس المقلية

من المهم تقليل الزيوت عمومًا لأن المتاح أمامنا الآن كله مصنع، غير صحي، ويسبب مشكلات صحية قد تؤدي لخطر الوفاة.

من الضروري العلم أن البطاطس المشبعة بالزيوت تسبب السمنة، ومشاكل الوزن المتضخم خاصةً في الأطفال، مما يعيق النمو السليم لهم.

كذلك تتسبب في رفع مستوى الدهون والكوليسترول في الشرايين، وهذا يؤدي بدوره لمشكلات أكبر في القلب.

بالنسبة للنمط الحياتي ستشعر بالإرهاق سريعًا وبعدم القدرة على مواصلة أعمالك إن كنت تتناول البطاطس المشبعة بالزيوت كثيرًا.

كما أنك لو كنت مريض سكر ستزداد المشكلة سوء بسبب ذلك الأمر.

فوائد البطاطس المقلية

بالطبع لا تنطوي وجبة البطاطس المقلية على أضرار وسلبيات فقط، بل يمكنك الحصول على فوائد كثيرة فقط بتناولها بلا زيت، منها: