وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا وللابد بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة يعد الشعر الأبيض بمثابة كابوس لبعض السيدات والفتيات، بما يدفعهن إلى محاولة البحث عن وصفات وطرق طبيعية تساعدهن على علاج المشكلة، دون اللجوء إلى استخدام الصبغات، التي قد تضر بالشعر. وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا المكونات ملعقة كبيرة من القرنفل.

4 ملاعق من الزبادي. طريقة التحضير نقوم بتحميص حبات القرنفل، من خلال وضعه في طاسة على نار متوسطة.

ثم نقوم بطحن حبات القرنفل من خلال وضعه في المطحنة الكهربائية، حتى يتحول إلى بودرة.

ثم نضيف الزبادي إلى بودرة القرنفل، مع تقليبهما معاً جيداً، حتى تحصلي على خليط ذي قوام متجانس.

نقوم بتوزيع الماسك الناتج على جميع أجزاء الشعر بدءاً من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على الشعر الأبيض.

ثم نغطي الشعر باستخدام بونيه أو كيس بلاستيكي، واتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

احرصي سيدتي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تتخلصي من الشعر الأبيض في أقل وقت ممكن. وصفة القرنفل وزيت الزيتون للقضاء على الشيب ملعقة من القرنفل المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط زيت الزيتون مع مطحون القرنفل ، وقلبيهما جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بحفظ الخليط الناتج في برطمان مناسب الحجم.

ثم اتركي الخليط منقوعاً لمدة 21 يوماً.

قومي بتوزيع كمية مناسبة من الخليط الناتج على فروة رأسك، مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة.

غطي شعرك باستخدام بونيه الاستحمام، واتركي الماسك لمدة ساعة كاملة.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو، حتى تتخلصي من بقايا الخليط.

ثم ضعي كمية مناسبة من البلسم على شعرك، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. وصفة زيت القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض ملعقتان من زيت القرنفل.

زجاجة رش. طريقة التحضير قومي بوضع زيت القرنفل في زجاجة رذاذ مناسبة الحجم.

ثم قومي بعد ذلك برش شعرك باستخدام زيت القرنفل، مع تدليك فروة رأسك جيداً، واتركي الزيت على شعرك لمدة ثلث ساعة.

ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر.

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