نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكوكوكلا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، ارتفع سعر الكيراتين في جميع الأماكن وكلما كانت المنطقة متحضرة يرتفع فيها السعر أكثر وأكثر، علاوة على ذلك إلا أنه في الأوقات الأخيرة ظهر الكثير من أنواع الكيراتين غير أصلية وتوجد فيها عمليات غش كبيرة، بالإضافة إلى أنه يسبب مشاكل كبيرة في الشعر ويعمل على تساقط الشعر وظهور القشرة في الجذور، وهذا هو سبب تكاسل النساء عن استخدام وصفة الكيراتين في فرد الشعر، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من التجاعيد التي توجد في الشعر وتعمل على فرد الشعر الخشن، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكوكولا في فرد الشعر المجعد والخشن

الكوكولا كلنا نستخدمها مشروب ساقع ويتناول مع الحلويات ومع الوجبات الأساسية أيضا، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة واستخدام آخر كوكولا وهو استخدمه في فرد الشعر المجعد والتجعد من الخشونة نهائيا وهذا الأمر لا يصدق وكلن هذا عن تجربة حقيقة، بالإضافة إلى أنه يوجد الكثير من النساء قاموا بتجربة هذه الوصفة ووجود فارق في الشعر بعد استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة، وهذه الوصفة تعمل على تنعيم الشعر وإعطائه اللمعان والقوة التي لا مثيل لها، ولذلك سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكوكولا في فرد الشعر:

كوب من الكوكولا.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

كريم مخصص لنوع شعرك.

خطوات تحضير وصفة الكوكولا في فرد الشعر

الشعر الناعم هو حلم كل فتاة وبنت لأنه بالفعل يعطي للمرأة الشكل الجذاب الذي لا مثيل له، وعلى الرغم من وجود كريمات كثيرة تعمل نفس المفعول ولكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ولكن هذه الوصفة رائعة بالفعل ولا يوجد لها أضرار مثل الكريمات الأخرى، وتتلخص الخطوات في:

يتم وضع الكوكولا مع ماء الورد والنشا.

يتم التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

يجب وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تغطية الشعر وترك الوصفة عليه لمدة لا

تقل عن ساعة ونصف.

يجب غسل الشعر جيدا.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن بالكوكوكلا حيث ليس من الصعب فرد الشعر الخشن في المنزل فوضع مكون الكوكولا يجعل الشعر ناعم وحرير من أول استعمال فهو يغير الشعر 180 درجة وهو خالي من اي مواد كيميائية ضارة فجميعها مكونات طبيعية موجودة في كل منزل لذلك فهي توفر الكثير من المال علي ربه الأسرة بهذه الطريقة