نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني اللامع الفاتح والغامق وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون البني اللامع، يقوم السيدات والفتيات بتغيير لون الشعر من فترة لأخرى، البعض منهم يفضل الصبغات نتيجة ظهور الشعر الأبيض في الرأس والبعض الآخر يميل إلى زيادة جمال الشعر الخارجي، ويعتبر من أكثر الألوان المقربة إلى اللون الطبيعي في الشعر هو اللون البني، لذلك نجد عليه البحث كثير جداً، فهو مميز ويزيد من جمال الشعر ويقترب في لمعانه إلى اللون الأسود ويليق على جميع أنواع البشرات، ولكن يبحث الجميع عن طريقة صبغ الشعر باللون البني بشكل طبيعي بعيدا عن استخدام الصبغات الكيميائية الضارة بالشعر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني الطبيعي الذي يساعد على تغذية الشعر وليس تساقطه.

طريقة صبغ الشعر باللون البني اللامع

يمنحك الشعر الملون جمال خارجي مميز، كما يزيد من جمال الشعر، لذلك تفضل السيدات صبغ شعرهن وخاصة العرائس المقبلين على الزواج، حيث يجعل أشكالهن أمام أزواجهن جذابة، لذلك يبحثن عن طريقة صبغ الشعر في المنزل للتقليل من التكلفة المالية، لذا يمكنك سيدتي صبغ شعرك باللون البني من خلال توفير ما يلي.

المكونات

كمية من القهوة حسب كثافة الشعر.

ماء.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفة لصبغ الشعر باللون البني

اختيار اللون المفضل يرجع إلى رغبة كل فتاة وسيدة، ولكن نظرا لكثرة البحث عن اللون البني فيمكنك سيدتي صبغ شعرك باللون البني من خلال المكونات الطبيعية السابقة، فهي تحتوي على خصائص ممتازة تساهم في تغذية الشعر وتغيير لونه، كما أن اللون البني يناسب جميع البشرات ويساعد في تغيير لون الشعر وزيادة جماله، ويمكن تغيير لون الشعر إلى اللون البني من خلال إتباع الخطوات التالية.

سيدتي قومي بتحضير وعاء استانلس وضعي فيه القهوة وزيت الزيتون وزيت الخروع وكمية بسيطة من الماء.

ضعي هذا الخليط على النار لمدة خمس دقائق حتى يغلي.

ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد.

يتم توزيع هذا الخليط على الشعر مع تغطيته.

يترك الخليط على شعر الرأس لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والبلسم المناسب وجففيه.

يمكنك تكرار نفس الخلطة حسب الرغبة.

قدمنا لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح كما أن صبغ الشعر بمواد طبيعيه بدون استخدام المواد التي تحتوي على مواد كيميائية أو عدم الذهاب إلي صالونات التجميل فيمكن استعمال الوصفة زيت الزيتون وزيت الخروع في صبغ الشعر باللون البني وبمكونات طبيعية وتغطية مثالية للشيب من أول استعمال تدوم لفترة طويلة