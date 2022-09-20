طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض ومعطر رائحته تدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين

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عمر شويل - جدة مزيل العرق من الأدوات الأساسية داخل غرفة الرجال والسيدات، حيث يتم استخدامه بشكل يومي في فصل الصيف والشتاء، وخاصة في فصل الصيف نتيجة زيادة التعرق مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن المزيلات الصناعية تحتوي في مكوناتها على مواد غير طبيعية تسبب ظهور طبقة داكنة على البشرة مع زيادة التهابات البشرة، وهذا الأمر يسبب الضيق الشديد للفتيات والسيدات الذين يفضلن الحفاظ على البشرة البيضاء، لذلك يبحثن عن مزيل عرق طبيعي يساهم في التخلص من رائحة العرق الكريهة مع الحفاظ على لون البشرة والعمل على زيادة تفتيحها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي دون استخدام مواد كيميائية ضارة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

يشتكي معظم الرجال والسيدات من ارتفاع أسعار مزيلات العرق، لذلك يبحثون عن البديل المنزلى والطبيعي والذي يساهم في إزالة رائحة العرق مع الحفاظ على جمال البشرة، ويمكن عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات سحرية وغير مكلفة وتساهم في تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة دون ترك علامات على البشرة، وتتمثل مكونات تلك الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من الشبه المطحونة.

ملعقتين من ماء الورد.

2 ملعقة من زيت الياسمين.

قطرات من المسك الابيض.

عبوة نظيفة ومعقمة.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي

تساهم الشبه في تعطير الجسم والتخلص من رائحة العرق، كما يساهم زيت الياسمين والمسك في زيادة جمال رائحة الجسم، وكذلك تساهم تلك المكونات في تفتيح لون البشرة والتخلص من اثار التصبغات والعلامات التى يتركها مزيل العرق الصناعى، ويمكن عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل من خلال قيامك باتباع الخطوات التالية.