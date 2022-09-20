ماك فلوري هو مشروب كلنا بنحبه وبنطلبه، وطبعا مشروب مشهور جدا خصوصا في الصيف وده لأنه مشروب قوامه كريمي وغني ولذيذ.. عشان كده في المقال ده احنا هنوفر عليكي المشاوير او الدليفري عشان تجيبيه، وكمان بنكهة لذيذة وجديدة ومميزة.. اعرفي طريقة تحضير وصفة ماك فلوري بزبدة الفول السواني والكراميل المملح

مشروب منعش.. وصفة ماك فلوري بزبدة الفول السواني والكراميل المملح

المقادير اللي هتحتاجيها

لتر آيس كريم فانيليا

علبة من الكريمة المخفوقة المجمدة

1/4 كوب صوص كراميل

1/4 كوب زبدة فول سوداني كريمية مذابة

1 ملعقة كبيرة ملح

1/2 كوب زبدة الفول السوداني مفرومة

طريقة تحضير وصفة ماك فلوري بزبدة الفول السواني والكراميل المملح

في طبق كبير امزجي الآيس كريم مع الكريمة المخفوقة المجمدة بمعلقة او بمضرب يدوي، يعد كده ضيفي زبدة الفول السوداني وهي دافية “ممكن تدفيها في الميكروويف او على نار هادية جدا” ضيفي صوص الكراميل للمزيج اللي حضرناه وبعد كده قلبي كويس لحد ما زبدة الفول السوادني تذوب تماما.

لما زبدة الفول السوداني تمتزج مع الميكس اللي حضرناه كويس، حطيه في الفريز لمدة من 10-15 دقيقة لحد ما يبقى نصف مجمد.

بعد اما القوام يتقل ويبقى في نص مرجلة التجميد، صبي المزيج يُسكب في 4 أكواب منفصلة وقدميه مباشرةً.. وبالهنا والشفا.