نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب المدارس اسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش بطريقة مضمونة وبدون تكاليف لفطار صحي لاطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الحلويات المشهورة والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل الناس بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن هو البسكويت حيث أن البسكويت عامة من أنواع الحلوى المعروفة في جميع دول العالم َ فيوجد للبسكويت أنواع كثيرة ومتعددة، فمن ضمن أنواع البسكويت هو بسكويت العشر دقائق أو بسكويت اليانسون أو بسكويت الشاي أو بسكويت البرتقال ويوجد غير ذلك الكثير ولكن النوع الأكثر تناولا هو بسكويت الشاي فهو يعد من أنواع البسكويت الخفيفة فهو لا يحتوي على سعرات حرارية عالية مثل باقى الأنواع، وغير ذلك فيمكن أن نقوم بعمله بطريقة سريعة وسهلة . طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش مكونات عمل بسكويت الشاي المقرمش: ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الحليب البودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات. طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش: في البداية قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم نحضر صينية خبز ونضع بها ورق زبدة ويتم دهنه بالسمنة. وبعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ثم نضيف إليه كوب واحد كبير من السكر البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر. ويتم تشغيل الخلاط أخفف جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ومع الإستمرار في الخلط نقوم بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي. ونستمر في الخلط لكي نحصل على قوام كثيف ويكون ناعم جدا ثم نحضر طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول. ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف كوب كبير من الحليب البودر ويتم خلطهم مع بعض. ونضع خليط البيض إلى خليط الدقيق ويتم عجن كل المكونات مع بعضها للحصول على عجينة طرية سهلة التشكيل. ونقوم بفرد عجينة البسكويت لتكون على شكل دائرة ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة لتكون على شكل أصابع أو نضع هذه العجينة في كيس الكريم شانتيه ويتم تشكيله ونضعهم في الصينية ثم ندخلها في الفرن ونتركها ليكون لونه ذهبي.

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