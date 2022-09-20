نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح عمل الليمون المعصفر في البيت بطعم طري ولذيذ وبطريقة محلات الطرشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخللات هى أساس أى مائدة طعام دون منازع، وبصفة خاصة مخلل الليمون المعصفر لأنه يجعل الطعام لذيذ جدا، ويساعد على فتح الشهية لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تواجد مخلل الليمون المعصفر، وبعض الناس يقومون بعمل مخلل الليمون مسلوق والبعض يصنعون الليمون كما هو بدون سلق فهذا يحتاج إلى فترة أطول ليصبح مخلل الليمون جاهز، والليمون المعصفر يوجد على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجوار المشويات والأكلات المقلية، والعديد من الناس يقومون بشراء مخلل الليمون من المحلات المخصصة لعمل الليمون المعصفر لذلك سوف نقدم إليكى طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بنفس الطعم الذي يباع في المحلات والمطاعم، ولعمل المخلل نحتاج إلى بعض المكونات والتتبيلات التى تتوافر فى كل مطبخ وبتكلفة بسيطة جدا منها الليمون والعصفر والملح والخل الأبيض وحبة البركة فهذه العناصر سوف تعطينا مخلل ليمون لذيذ وشهى وله نكهة مميزة، وتتعدد أنواع المخللات منها مخلل الزيتون والجزر والخيار والقرنبيط والفلفل الأخضر واللفت، ولكن أفضل وأجمل الأنواع هو مخلل الليمون المعصفر، ويدخل الليمون المعصفر أو الليمون الجاف فى عمل الكبسة باللحمة فتعطى لها مذاق جميل. مكونات عمل الليمون المعصفر اللذيذ كيلو واحد من الليمون الطازج

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من العصفر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من حبة البركة

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل الليمون المعصفر نغسل بداية الليمون بالماء الفاتر ثم نقوم بوضعه فى إناء به كمية من الماء ونتركه لينقع لمدة ثلاثة أيام مع تغير الماء يوميا.

وبعد ذلك نغلى الليمون خمسة دقائق على النار ثم يتم تحضير وعاء ثم نضع به العصفر والخل الأبيض وحبة البركة ثم يتم الخلط جيدا.

وبعد ذلك يتم عمل شق فى الليمون ثم نقوم بحشو الليمون بهذه الخلطة ونضعه فى البرطمان ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كل كمية الليمون.

ثم يتم وضع الماء والملح وزيت الزيتون ثم نتركها لمدة خمسة عشر يوما، وبعدها يصبح الليمون المعصفر جاهز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح عمل الليمون المعصفر في البيت بطعم طري ولذيذ وبطريقة محلات الطرشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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