نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيتون المخلل بكل أسرار محلات الطرشي وبطريقة ناجحة ومكونات مظبوطة وبطعم صحي ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب كل السيدات فى تقديم أكلات لتعمل على فتح الشهية أثناء تناول الطعام فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء فلا يوجد أفضل من الزيتون المخلل لما له طعم مختلف عن باقي أنواع المخللات وله نكهة ومذاق لا مثيل له، ومخلل الزيتون يحتاج إلى تخليله إلى الملح والخل الأبيض وزيت الزيتون والماء وورق اللورا، وهذه المكونات تتميز بأنها متواجدة فى كل منزل بأسعار تناسب الجميع، ويفضل العديد من الناس تناول مخلل الزيتون مع وجبات الطعام ويمكن تناوله أيضا فى وجبة الإفطار بجانب طبق الجبنة البيضاء والفول، ويمكن وضع طبق مخلل الزيتون فى موائد العزومات والمناسبات بجانب المقليات والمشويات وجميع المأكولات، والزيتون يستخدم فى تزيين البيتزا، ويمكن وضع الزيتون في الجلاش والفطائر، وتتعدد فوائد الزيتون فهو يحتوى على مضادات للأكسدة والكثير من الفيتامينات ويرفع ويعزز من المناعة، والزيتون يحمي الجسم من العديد من الأمراض، وأهم ما يستخرج من الزيتون هو الزيت الذي له الكثير من الإستخدامات فهو يستخدم فى ترطيب والعناية بالبشرة والجسم فيساعد على تنعيم البشرة. مكونات عمل الزيتون المخلل خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

كمية مناسبة من الماء

كمية قليلة من ورق اللورا

برطمان من الزجاج طريقة عمل الزيتون المخلل أولا نقوم بشراء الزيتون الأسود أو الأخضر ولابد أن يكون طازج وبدون أى بقع ثم نقوم بغسل الزيتون جيدا.

وبعد ذلك يتم وضع الزيتون فى إناء به كمية من الماء ويتم نقعه لمدة يوم كامل حتى نتخلص من طعم المرار الموجود فى الزيتون.

وفى اليوم التالى نقوم بشق الزيتون بإستخدام سكين ثم نقوم بوضعه فى برطمان زجاجى ثم نضيف إليه الملح والخل الأبيض وزيت الزيتون والماء وورق اللورا.

ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضهم ثم نقوم بغلق برطمان مخلل الزيتون جيدا وبإحكام ونتركها فى مكان جاف.

وبعد أربعة أسابيع سوف نلاحظ الزيتون أصبح مخلل بطعم جميل ولذيذ، وبمذاق رائع وشهى، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك.

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