نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والكركديه السحرية لإزالة تجاعيد الوجه نهائيا وتبييض البشرة وتوريد الخدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي كل امرأة إلى الحصول على بشرة نقية وناعمة بدون اى تجاعيد وهالات سوداء او اى بقع داكنة، وتعد معظم مشاكل السيدات توجد في البشرة والشعر، لذلك تذهب الى صالونات التجميل حتى تتمكن من التخلص من هذه المشكلة، وتوجد بعضهم لا يستطيع الذهاب الى هذا المكان فتبحث عن كل الوصفات الطبيعية الافضل بالنسبة لها لحل جميع مشاكلها، لذلك سوف نعرض عليكم وصفة سحرية لإزالة التجاعيد باستخدام النشا مع الكركديه. وصفة النشا والكركديه لإزالة التجاعيد المكونات: اربع معالق كبيرة من النشا.

أربع معالق من أوراق الكركديه.

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة من ماء الورد.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون. خطوات التحضير: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونقوم بوضع الماء به ويرفع على النار ونضيف الكركديه ونتركه حتى الغليان.

بعد الغليان يرفع الوعاء من على النار ويصفى من الشوائب الموجودة به ونضع عليه الكركم ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نضيف النشا ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات بشكل سريع.

يرفع المزيج من على النار ونضع الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح المزيج كريمى.

يوضع المزيج في برطمان نظيف ومعقم ثم يوضع الخليط في الثلاجة.

يستخدم الخليط على الوجه مرة واحدة يومياً. الكركديه مع النشا والفازلين لشد الوجه وتبييضه المكونات: ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من ماء الكركديه المغلى.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الفازلين. خطوات التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع مغلي الكركديه عليه ونقوم بإضافة ماء الورد والفازلين ونقوم بمزجهم جيدا.

يوضع المزيج على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطف الوجه جيداً.

بعد ذلك نقوم بعمل كمادات ثلج على الوجه ثم يجفف ونضع كمية قليلة من الكريم المرطب.

يوضع هذا القناع مرة واحدة يومياً قبل النوم وفي صباح اليوم التالى نقوم بغسل الوجه. تستخدم هذه الوصفات يوميا للحصول على النتيجة المطلوبة وهى إزالة التجاعيد وتفتيح البشره والتخلص من البقع الداكنة وتوريد الخدود.

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