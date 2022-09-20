نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك تشققات في رجلك هاتي فازلين وتعالي أقولك تتخلصي منها أزاي في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الجلد الميت من الرجلين حيث تعتبر مهمة تنظيف وتقشير الرجلين وتنعيمها أزمة تواجه السيدات وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج والذين يقومون بإستخدام وتجربة الكثير من الوصفات للحصول على رجلين ناعمتين، وبسبب جفاف القدمين وعدم ترطيبها تنتج القشور، وعدم الإعتناء بالقدمين يسبب فى ظهور شقوق وألم فى الرجلين، ويجب أن نتجنب إرتداء الصنادل والأخذية الضيقة لأنها تسبب فى إحتكاك القدمين والتى بدورها تعمل على ظهور بثور وبالتالي تسبب في تشققات فى الرجلين لذلك سوف نقدم إليكى وصفة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين، والتى تتكون من الفازلين وزيت القرنفل وعصير الليمون والنشا والعسل الأبيض فمن الطبيعى التخلص من كل الزوائد الجلدية من القدمين فالعديد من السيدات والفتيات يستخدمون طرق عادية وتقليدية مثل إستعمال الصنفرة والحجر الخفاف لتقشير الجلد من الرجلين فهذه الطرق يمكن أن تسبب فى جفاف القدمين وبعد فترة تزيد من ظهور القشور لذلك من الأفضل إستخدام الفازلين الطبيعى الآمن على الجلد فهو يزيل ويخلص القدمين من القشور وإزالة كل الجلد الزائد والميت، ويعمل الفازلين على تنعيم وترطيب جلد الرجلين وظهورها بشكل جميل، ويعمل الفازلين كمقشر طبيعى خطير، ويحمى الفازلين القدمين من الجفاف. مكونات خلطة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين أولا نقوم بتحضير عاء مناسب ثم نضع به الفازلين وزيت القرنفل وعصير الليمون والنشا والعسل الابيض وزيت الزيتون.

ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خلطة الفازلين لتقشير الرجلين.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة ودهن الرجلين بها ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

ثم يتم تنظيف الرجلين، ويكرر وضع الخلطة بشكل يومى للحصول على نتيجة مذهلة بتقشير الرجلين وتنعيمها، وظهورها بشكل جميل وجذاب بإستخدام وصفة الفازلين الرهيبة.

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