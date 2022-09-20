نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر والمبيض الصاروخي لجسم العروس تبييض فوري وإزالة الجلد الميت والبقع للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات والسيدات يحلمون بجسم أبيض وخالى من أى بقع وناعم لأن هذا يشعرهم بالراحة والسعادة حيث أن إسمرار الوجه والجسم يفقدون الفتيات والسيدات الثقة بالنفس فتلجأ العديد من الفتيات إلى تفتيح الجسم عن طريق الليزر الذي يعمل على تبييض الجسم، ولكن يحتاج التفتيح والتبييض بالليزر إلى عددة جلسات حسب درجة لون الجسم فتحتاج هذه الجلسات إلى أموال كثيرة لا تستطيع بعض الفتيات تخمل هذه التكاليف، والليزر يسبب الألم أثناء عمل الجلسات فلا يتحمل البعض هذا الألم، والبعض يلجأ إلى إستخدام الماسكات والدلكات والكريمات التى تعطى نتيجة عكسية لأنها لا تعمل على تبييض البشرة بل تزيل الطبقة السطحية من الجلد فبالتالي تعمل على إسمرار وسواد الجسم لذلك نقدم إليكى الحل السريع وهو خلطة الترمس الجهنمية التى تساعد على إزالة كل الجلد الميت وتخلص الجسم من كل البقع الداكنة والتصبغات والبقع البنية فتحتاج هذه الوصفة إلى الترمس المطحون وعصير الموز وزيت جونسون والنشا وعصير الليمون. مكونات خلطة الترمس لتبييض الجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الترمس المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم عصير الموز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جونسون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل طريقة عمل خلطة الترمس لتبييض الجسم بداية نقوم بتحضير وعاء نظيف ومناسب ثم نضع به الترمس المطحون والنشا ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نضيف مباشرة عصير الموز وزيت جونسون وعصير الليمون وزيت إكليل الجبل ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على وصفة الترمس لتبييض الجسم.

وبعد تحضير خلطة الترمس نبدأ بتوزيعها على كل مناطق الجسم وخاصة فى الأماكن شديدة السواد مثل الركبتين والكوعين ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة على الأقل.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل وتنظيف الجسم بالماء الفاتر ويكرر وضع خلطة الترمس بشكل يومى ولمدة ثلاثة أسابيع للحصول على نتيجة رائعة.

وبعدها نلاحظ تفتيح وتبييض الجسم بإستخدام خلطة الترمس الخطيرة وظهور الجسم أبيض وبشكل جذاب وجميل.

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