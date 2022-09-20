بعجينة طرية ومظبوطة أصنعي فطيرة السكر اللذيذة بطريقة سهلة زي بتاعت الفطاطري

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عمر شويل - جدة من المعروف أن الفطائر هي من ألذ وأحلى الأكلات فكل الأشخاص يحبون تناولها دائما حيث أنها تعد من المأكولات المشهورة في جميع الدول ويكون لهذه الفطائر أشكال كثيرة ومختلفة فهي تعتبر نوع من أنواع المعجنات، وبجانب هذا يمكن أن نقوم بعملها بالعديد من الطرق وممكن أن يتم حشوها أن تكون سادة ولكن المفضلة بالنسبة لكل الناس هي المحشية فيمكننا أن نقوم بحشوها بالمالح أو بالحلو، فكلا منهم لها حشوات كثيرة جدا فمن أجمل الحشوات المالحة هي الفراخ أو اللحمة المفرومة وغير ذلك أما الحشوات الحلوة فمنها الشوكولاته أو السكر أو المربى. مكونات عمل فطيرة السكر ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من السكر البودر. طريقة عمل فطيرة السكر نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية وأربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها وقومي بوضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ويتم عجن جميع المكونات مع بعض ونضيف بشكل تدريجي كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق تقريبا للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ويتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم وبعد ذلك يتم فرد هذه الكرات ونحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ولابد من أن تكون هادئة.

ويتم دهن الطاسة بالزيت وعند تسخينها نضع الفطيرة ونتركها حتى تكون ذهبية اللون من الوجهين وتكون مقرمشة ونقوم بوضعها في طبق ونضيف إليها رشة من السكر البودر.

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